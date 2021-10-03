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新品驗證款項入帳 精測Q3營收11.08億元 季增5.7%

鉅亨網記者魏志豪 台北
精測總經理黃水可。(鉅亨網資料照)
精測總經理黃水可。(鉅亨網資料照)
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精測探針卡5GMEMS營收遞延

精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 9 月營收，達 3.95 億元，月增 1.9 %，年減 3.7 %，第三季營收達 11.08 億元，季增 5.7 %，年減 7.7 %，累計前三季營收 29.68 億元，年減 6%；精測表示，第三季營收表現符合預期，9 月隨著客戶新品驗證恢復正常，營收遞延效應顯現，探針卡營收占比回升 35-40%。

精測指出，9 月探針卡營收回升，主要是反映 5G 智慧型手機 AP 的工程驗證陸續完成，其中探針卡營收比重中，AP 占比達 50% 最高，其次是 5G 智慧型手機射頻晶片 (RF)、以及相關之電源管理晶片 (PMIC)。

回顧第三季，精測指出，儘管供應鏈不時傳出缺料、漲價壓力，但公司因具備 All In House 營運模式，可自主生產關鍵零組件，以及自行研發生產設備及檢測設備，可大幅降低斷鏈風險，也取得客戶多項新品共同開發的商機。

據資策會 (MIC) 最新報告指出，手機品牌業者積極從 4G 轉向 5G、從中階往利潤較高的中高階市場發展，預估今年全球 5G 手機滲透率可望突破 4 成，明年更可超過 5 成。

由於全球 5G 手機趨勢抵定，5G 相關應用處理器晶片、射頻晶片、電源管理晶片的測試介面需求也更為複雜且多樣，精測將推出符合先進製程的客製化 MEMS 探針卡，提供客戶完善服務。

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