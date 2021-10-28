怎麼存退休老本 法人獻策三心法

高齡化社會讓退休理財成為迫切議題，富蘭克林投顧建議，退休理財可從三步驟著手，包括：了解自我情形、尋求理財顧問協助，以及建立全方位的策略，提前規劃短中長期資金需求。

首先是了解自我情形，確認自身對退休生活關切的重心及想法，同時依此設定個人化的目標；其次則是「尋求理財顧問協助」，原因在於退休生活的目標因人而異，透過經驗豐富的專業理財團隊有助於量身打造更符合需求及容易執行的退休理財方案。

至於建立全方位的策略則是，制定目標與策略時需更宏觀，才能涵蓋短中長期的資金需求。

富蘭克林表示，退休理財屬於中長期計畫，愈早開始愈有充足時間準備也較不必擔心金融市場波動所造成，並把握「不要排擠日常生活開銷」、「績效不要大起大落」及「工具不需太複雜」三不原則，提高退休投資的續航力，避免半途而廢。

富蘭克林表示，退休理財等投資容易中斷，大多與無法理性因應金融市場波動起伏考驗有關，而今隨著機器人理財的技術成熟、投資金額的門檻更親民，可納入準備退休基金的好幫手。

富達投信表示，如果計畫 62 歲退休，儲蓄準備需要增加至 13 倍；若是延後兩年至 67 歲才退休，儲蓄準備就可以減少至 11 倍，而在可行情況下，儲蓄也應隨收入增加而增加，當目標儲蓄率增幅高於加薪幅度，例如加薪 10%，而儲蓄率增加 15%，則能更有效率的達成退休目標。

富達投信指出，隨著國人平均壽命的延長，建議投資可掌握「YES」秘訣，其中 Y 是「Youth」，從年輕時及早開始，透過時間累積享有複利的效應；E 則是「Easy way」，建立簡單且有效的投資觀念，學習觀察大趨勢，根據趨勢選擇投資主題標的。

另外，S 是指「regular Saving」，定期定額不間斷的長期投資，不僅較不受市場波動影響，且能累積聚沙成塔的效益，簡單三步驟，輕鬆實踐美好退休生活的財務規劃。