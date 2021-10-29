女力創業蔚為風潮 銀行女性融資翻倍增

女性創業蔚為風潮，根據兆豐銀行統計，今年第二季女性信貸撥款金額，較第一季成長逾 3.6 倍，以信貸撥款件數來看，女性第二季相較第一季大幅成長 4 倍，遠高於男性的 2.8 倍，顯見女性經濟力崛起，財務自主且積極，已是現今全球發展的重要趨勢。

根據兆豐銀行觀察，女性對於貸款金額通常抱持較為謹慎的態度，以今年上半年來說，兆豐銀行信貸平均每件撥款金額，女性為新台幣 69 萬元，小於男性的 82 萬元。

但隨著女性勞動參與率逐年增加，追求經濟獨立、具備資金管理能力的女性愈來愈多，因此向銀行申請貸款的女性人數成長幅度相當顯著，看準這波市場的演變，兆豐銀行透過實際融資金援，力挺女性資金需求。

搶攻女性融資商機，包括兆豐、華銀近期都有類似貸款方案，例如兆豐銀行的 24 小時服務的線上貸款平台「信貸 e 把兆」，主打隨時申辦、快速核貸後立即撥款。

兆豐銀行舉例，線上申辦的信貸優惠方案，申貸額度最高 150 萬元，最長可分 7 年償還，貸款期間採取一段式利率、最低 1.58% 起，每月浮動計息，綁約 1 年、免保人。

以貸款金額 30 萬元，借款期間 5 年試算，貸款利率 1.58%、各項費用 1300 元計算，總費用年百分率 1.75% 起，每月平均繳付本息約 5204 元。

華銀配合經濟部中小企業處「青年創業及啟動金貸款」專案，提供創業女性取得創業經營所需之資金，貸款對象為依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿 5 年事業，只要負責人年滿 20 至 45 歲，且 3 年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少 20 小時或取得 2 學分證明，皆可申請。

華銀表示，今年 12 月 31 日前提出「青年創業及啟動金貸款」貸款申請且貸款金額 100 萬元以下，經濟部中小企業處提供 5 年利息補貼，若貸款金額超過 100 萬元，貸款利率以中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加 0.575%。

兆豐銀行提醒，申辦貸款時除了考慮利率高低，還須把開辦費、帳戶管理費、徵信費等相關費用納入考量，並仔細閱讀相關條款是否符合個人的資金周轉需求，例如有無提前還款違約金、資金動用方式是一次撥付型或循環動用，做好謹慎的資金規劃。

兆豐銀行推出「寵愛女性限定 兆豐為您貸來幸福」信貸優惠活動，即日起到 12 月底止，只要女性民眾進入兆豐銀行官方網站，點選貸款 / 信貸線上申請，並完成線上簽約對保者，即可享開辦費 1,000 元優惠價，兆豐銀行以行動力挺女力經濟。

