台灣大再攜Google推新機 拚3年智慧音箱滲透率10%

台灣大 (3045-TW) 今 (28) 日宣布再度攜手 Google 推出手機、智慧音箱等系列新品，總經理林之晨表示，Google 智慧音箱在台銷售兩年，家戶滲透率達 3.7%，看好新機、新功能推出後，3 年後家戶滲透率將升至 10%。

台灣大與 Google 今日共同宣布推出全新智慧型手機 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro，並將於 11 月 18 日上市 Google Nest Hub (第二代) 智慧螢幕與 Google 智慧家庭通話服務。

林之晨指出，與 Google 合作開發的智慧家庭通話服務，可搭配 7 吋的第二代 Nest Hub 智慧螢幕，用戶可透過聲控或觸控串接智慧家庭服務，滿足追劇、聽歌等娛樂需求。

此外，用戶可將 070 門號綁定音箱，透過聲控音箱撥打市話、手機、簡碼、國際電話、070 門號等，也能接聽電話，或是電話點餐、叫車等，成為亞洲首個提供透過智慧音箱撥打與接聽電話等全功能的電信業者。

林之晨說，台灣大銷售 Google Nest 系列智慧音箱，2 年來總銷量突破 33 萬台，家戶滲透率 3.7%，由於目前智慧音箱仍處於發展階段，預估 3 年後家戶滲透率可攀升至 10%，未來 5-10 年達到家庭智慧化。

至於手機方面，台灣大開賣 Google 智慧型手機 Pixel 6 與 Pixel 6 Pro，搭配 5G 999 元資費、綁約 48 個月，128GB 容量的 Pixel 6 就能零元帶回家。

林之晨說，Pixel 6 與 Pixel 6 Pro 搭載 Google 自行研發的 Tensor 處理器，是 Pixel 系列有史以來速度最快的機種，今年預購量就較去年多出 3 倍，看好將成為今年最熱銷機款。

至於 5G 營運展望方面，林之晨提到，近兩個受惠 5G 新機推出，許多用戶升級 5G 資費。今年 5G 基地台建設量已超過 7000 座，訊務覆蓋率約 70-80%，預計年底基地台數量將達到 8000 座。