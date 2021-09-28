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5G高階旗艦機上市 台灣大用戶滲透率加速

鉅亨網記者沈筱禎 台北
左至右為台灣大總經理林之晨、代言人「舉重女神」郭婞淳及台北富邦銀行總經理程耀輝。(擷取自直播)
左至右為台灣大總經理林之晨、代言人「舉重女神」郭婞淳及台北富邦銀行總經理程耀輝。(擷取自直播)
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台灣大電信5G

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (28) 日表示，目前 5G 用戶數已接近百萬戶，隨著高階旗艦機種陸續上市，滲透率成長也加速，已從 1-1.5% 提升至近 2%。

台灣大與台北富邦銀行今 (28) 日聯手宣布推出「台灣大哥大 Open Possible 聯名卡」，談到 5G 相關問題，林之晨回應，5G 用戶不會出現爆發性成長，未來每月會以 1% 的滲透率成長，不過近幾個月，在 5G 新一代旗艦機加持下，滲透率顯著拉升。

台灣大目前總用戶數約 720 萬戶，其中有近百萬 5G 用戶，林之晨表示，5G 用戶數多寡不是重點，是要提供用戶更好的網路使用體驗，並從既有的服務基礎上擴大營運項目。

iPhone 13 系列新機上周開賣，副總陳麗郁分析，受惠新機價格較去年優惠，所有機款到貨量充足，推升整體銷售量優於預期，其中，PRO 系列與容量 256GB 比重最高、顏色則是以新色天峰藍與分色最受歡迎，且用戶多數申辦高資費。

電信業者積極發展金融科技 (FinTech)，林之晨認為，與北富銀合作推出聯名卡，整合電信消費數據、電信費回饋、理財服務等，已落實金融與電信的結合，和其他電信業者相比，台灣大透過同集團資源，領先業界擴大金融領域範圍，期盼未來成為國際效法案例。

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