閎康前三季稅前獲利4.82億元 超越去年全年也創高

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (28) 日公布第三季自結，稅前盈餘 1.73 億元，季減 2.81%，年增 31.06%，每股稅前盈餘 2.82 元，前三季稅前盈餘 4.8 億元，年增 57.52%，每股稅前盈餘 7.8 元；受惠檢測需求大增，閎康前三季稅前盈餘已超越去年全年 4.52 億元。

閎康第三季營收 9.05 億元，季增 11.73%，年增 10.64%，毛利率 35.09%，季減 3.14 個百分點，年增 4.49 個百分點，營益率 19.01%，季減 3.19 個百分點，年增 3.65 個百分點，稅前盈餘 1.73 億元，季減 2.81%，年增 31.06%，每股稅前盈餘 2.82 元。

閎康前三季營收 24.47 億元，年增 9.27%，毛利率 35%，年增 6 個百分點，營益率 20.19%，年增 7.48 個百分點，稅前盈餘 4.82 億元，年增 57.52%，每股稅前盈餘 7.8 元。

閎康表示，第三季因將庫藏股轉讓予員工，認列一次性費用，且隨著流通在外股數增加，略為稀釋獲利，影響獲利略較上季減少。

閎康看好，台灣實驗室受惠晶圓代工大廠不斷往先進製程推進，釋出大量分析需求，且因半導體產能緊缺，加速 IC 設計廠將產品製程向前推進，並認證不同晶圓代工廠，進而帶動分析需求提升。

此外，由於近期許多客戶紛紛在南部擴增營運據點，閎康為滿足客戶需求，南科第二實驗室也已在 10 月 20 日開幕，預期後續將承接更多南科半導體廠的檢測訂單。

日本實驗室部分，閎康受惠車用晶片及先進製程正處於快速成長階段，訂單可望擴大釋出，且隨著全球晶圓代工大廠正式宣布，將在 2022 年建造特殊製程晶圓廠，預計 2024 年投入量產，樂觀看待日本實驗室長期展望。