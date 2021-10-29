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〈美股盤後〉臉書更名為 Meta 標普那指齊創新高

鉅亨網編譯羅昀玫
福特汽車、開拓重工等企業財報告捷，標普那指齊創新高 (圖片：AFP)
福特汽車、開拓重工等企業財報告捷，標普那指齊創新高 (圖片：AFP)
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美股盤後拜登戴琪習近平標普那指費半道瓊新冠開支預算美國中國科技能源殖利率美債財報DeltaSiC晶圓廠IPO

週四 (28 日) 福特汽車、開拓重工等企業財報告捷，提振華爾街信心，美債殖利率擺脫疲軟的數據，激勵金融股走揚，臉書更名為 Meta 後攀升，四大指數集體收紅，標普、那指漲逾 0.9%，雙雙創下歷史新高，道瓊漲逾 200 點，在歷史高位徘徊。

此外，債市警鈴不斷，自 2020 年 5 月美國政府恢復發行 20 年期美債以來，20 年期和 30 年期公債殖利率曲線首度出現倒掛，投資人預計聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策將導致經濟成長放緩。

經濟數據方面，受 Delta 疫情與供應鏈衝擊，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率僅為 2%，創下 2020 年第二季以來最差表現。

政經消息，美國總統拜登週四公布 1.75 兆美元稅負和支出法案框架，內容涵蓋增稅以及氣候和社福支出，儘管拜登有信心這項法案能在國會通過，但民主黨進步派議員表態不願支持。

美中元首視訊峰會將於年底前登場，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週四表示，她將致力於緩和兩國緊張關係。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，世界衛生組織 (WHO) 週四稱，新冠疫情在歐洲惡化，截至上週日的一週，全球通報近 300 萬例新增確診，較上一週增加 4%。

截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.45 億例，死亡數突破 497 萬例。美國累計確診超過 4579 萬例，累計死亡數超過 74.2 萬。印度累計確診超過 3423 萬例，巴西累計確診 2176 萬例。

週四 (28 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 239.79 點，或 0.68%，收 35,730.48 點。
  • 那斯達克指數上漲 212.28 點，或 1.39%，收 15,448.12 點。
  • 標普 500 指數上漲 44.74 點，或 0.98%，收 4,596.42  點。
  • 費城半導體指數上漲 78.5 點，或 2.34%，收 3,438.8 點。
(圖片：特斯拉)
標普 11 大板塊全數收高，房地產、非必需消費品和工業板塊領軍大漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.50%；臉書 (FB-US) 上漲 1.51%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.59%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%。

道瓊成分股多收高。Merck (MRK-US) 大漲 6.14%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.06%；摩根大通  (JPM-US) 上漲 1.51%；Nike (NKE-US) 上漲 1.3%；Visa (V-US) 下跌 2.75%。

費半成分股勁揚，僅 AMD 獨弱。英特爾 (INTC-US) 漲 0.40%；AMD (AMD-US) 下跌 0.92%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.91%；美光 (MU-US) 上漲 1.96%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.90%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.00%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.99%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.33%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.03%。

企業新聞

社群媒體巨擘臉書週四宣布更名為「Meta」，展現全力發展元宇宙 (Metaverse) 的決心，該公司 12 月 1 日起其股票代碼將從「FB」更改為「MVRS」。臉書 (FB-US) 週四收紅 1.51% 至每股 316.92 美元

(圖片：臉書)
臉書擁抱元宇宙商機，更名為 Meta (圖片：臉書)

Globalfoundries 週四於那斯達克交易所正式掛牌，而股票代號為「GFS」，計畫發行 5500 萬股，發行價格為每股 47 美元，但 Globalfoundries 上市首日出師不利，終場收黑 1.28%，報每股 46.40 美元

有「景氣金絲雀」之稱的開拓重工週四公布財報獲利亮眼，調整後 EPS 報 2.66 美元，優於市場預估，看好強勁需求延續至明年。開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.07% 至每股 204.09 美元

碳化矽大廠 Wolfspeed 週三盤後公布 2022 年度第一季 (截至 2021 年 9 月 26 日為止) 財報和財測皆勝預期，明年可望讓全球最大 SiC 晶圓廠上線，激勵 Wolfspeed (WOLF-US) 暴漲 33.16% 至每股 121.04 美元

汽車大廠福特 (F-US)  週四飆漲 8.63% 至每股 16.86 美元。福特週三盤後公布最新財報獲利優於預期，並上修第四季財測，看好本季汽車銷售量將持續成長。

經濟數據

  • 美國上周 (10/23) 初領失業金報 28.1 萬人，預期 28.9 萬人，前值自 29 萬人上調至 29.1 萬人
  • 美國上周 (10/16) 續領失業金報 224.3 萬人，預期 242 萬人，前值自 248.1 萬人下調至 248 萬人
  • 美國 Q3 實質 GDP 季增年率初值報 2％，預期 2.5%，前值 6.7%
  • 美國 Q3 核心 PCE 季增年率初值報 4.5％，前值 6.1%
(圖片：AE)
美國實質 GDP 歷年季度表現 (圖片：BEA)

華爾街分析

State Street 資產策略主管 Lee Ferridge 稱，只要經濟沒有經歷衰退或任何災難性事件，就算經濟復甦放緩且仍在正軌，意味著聯準會政策支持將持續更長的時間，這對市場仍是正面的。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick) 表示：「今年最後 2 個月可能會出現更多獲利。季節性順風、市場內部因素改善，以及 Delta 疫情見頂的明顯跡象都為年底前的股市提供潛在動能。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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