諜照曝光！臉書不只改名Meta 也正開發智慧手錶 與Apple Watch較勁

臉書 (FB-US) 積極開拓新業務，周四 (28 日) 正式宣布更名為「Meta」之後，有人在 iPhone 應用程式中發現一張照片，內容顯示臉書可能正在打造一款智慧手錶，有前置鏡頭和圓弧邊框的螢幕，與蘋果 (AAPL-US)Apple Watch 較勁意味濃厚。

根據彭博取得的照片，Meta 的智慧手錶有圓弧邊框螢幕，前鏡頭配置在顯示螢幕的正下方，和一般智慧手機一樣看起來是個黑色小圓點，手錶右方有控制鍵，而且有可拆式腕帶。

Meta 開發中的智慧手表。來源: Bloomberg

臉書先前與雷朋合作推出智慧眼鏡，這張照片來自操控該款智慧眼鏡的臉書 app「Facebook View」，並由一位名叫 Steve Moser 的程式開發人員分享給彭博，開發計畫在公司內部代號為「米蘭」(Milan)。

Meta 的智慧手錶有大螢幕，外型比較像 Apple Watch，而不是 Google 旗下 Fitbit 或 Garmin 等較基本的健身手環。搭載的相機或許可用於視訊會議，若果真如此，能讓 Meta 產品在智慧手錶市場獨樹一格。蘋果、三星的智慧手錶還沒有搭載相機。

知情人士說，臉書規劃智慧手錶已有一段時間，目標最快 2022 年問世，但最終決策仍有變數，推出時程也可能有變。據了解，臉書預先規劃了三個世代的智慧手錶，分別在不同時間點推出。

諜照裡的智慧手錶或許不是 Meta 產品最終樣貌，卻是第一個證明臉書正在開發智慧手錶的證據。Meta 拒絕對此報導置評。

Meta 已經上市的裝置包括 VR 頭戴裝置、Portal 視訊通話裝置，該公司並於周四透露，正在開發混合實境 (MR) 用的頭戴裝置，公司內部代號為「Project Cambria」。

如果 Meta 順利在明年推出智慧手錶，將和蘋果新一代 Apple Watch 正面對決。彭博先前報導，蘋果規劃明年推出三款新的 Apple Watch，包括可量體溫的高階款、平價版的 Apple Watch SE，還有一款針對運動員推出的運動型手錶。

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