〈美股熱門股〉格芯蜜月不甜跌破發行價 Wolfspeed首季財報靚飆漲33%

格芯掛牌首日下跌 1.72% 跌破發行價

全球第四大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries、格羅方德）(GFS-US) 周四（28 日）上市首日未能上演蜜月行情，開盤一度下挫 5%，終場跌幅收斂下跌 1.72% 至每股 46.40 美元，但低於每股 47 美元的 IPO 價格，盤後續跌 1.28%。

格芯執行長 Thomas Caulfield 表示，現在決定上市與擴大產能有很大關係，全球正在鬧晶片荒，公司必須加快產能滿足客戶需求，因此計畫透過此次 IPO 募集資金用於擴建廠房增加產能。

格芯表示，公司和阿布達比政府的主權基金穆巴達拉投資公司 （Mubadala Investment Co）以 47 美元的價格出售 5,500 萬股股票，總規模約 25.8 億美元。

格芯與台灣台積電、中國中芯等其他晶圓廠不同之處在於，格芯不依賴台灣或中國，因為台灣與中國之間的敵意將給美國戰略供應帶來巨大問題。

Wolfspeed 首季財報亮麗 飆漲 33.20%

原名科銳（Cree）的碳化矽大廠 Wolfspeed(WOLF-US) 公布財報顯示營收、獲利表現俱佳，激勵週四股價飆漲 33.20% 至每股 121.04 美元。

Wolfspeed 的 2022 會計年度第一季營收年增 36% 至 1.566 億美元，較前季成長 7%，Non-GAAP 稀釋後每股虧損 0.21 美元，優於去年同期的虧損 0.24 美元。該公司預估第二季營收將介於 1.65 億至 1.75 億美元之間，Non-GAAP 稀釋後每股虧損將介於 0.16 至 0.20 美元之間。

Wolfspeed 執行長 Gregg Lowe 表示，在碳化矽產品市場快速擴張的帶動下，公司營收已連五季成長，相信公司的碳化矽業務已做好準備，可以充分發揮成為全球半導體巨頭的潛力。

福特優秀財報加持、恢復配息 勁揚 8.77%

福特 (F-US) 在第三季優秀財報和宣布恢復配息的利多消息加持下，周四股價大漲 8.77% 至每股 16.87 美元。

福特第三季汽車營收報 332 億美元，經調整後每股獲利報 0.51 美元，皆優於分析師預估的 325.4 億與 0.27 美元，預估 2021 全年調整後淨利將介在 105 億至 115 億美元，調整後自由現金流介在 40 億至 50 億美元之間。

不過福特財務長 John Lawler 警告，原物料成本、福特信貸獲利下滑以及保修成本，將或多或少拖累營收。

RBC 分析師 Joe Spak 看好福特前景，給予該公司股票「買入」（Buy）評等，並將其目標價從每股 16 美元上調至 17 美元。

Spak 表示，福特最重要的消息是將在第四季恢復配息，股東將拿到 0.1 美元現金股利。該公司自去年 3 月暫停配息，先前季度配息為 0.15 美元。