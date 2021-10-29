〈財報〉亞馬遜Q3營收獲利均遜色 Q4財測令人失望 盤後挫4%

亞馬遜 (AMN-US) 週四 (28 日) 公布 2021 會計年度第三季業績低於預期，且關鍵的第四季財測令人失望，刺激盤後股價跌逾 4%。

亞馬遜預測，第四季營收成長年率介於 4% 至 12%，即 1300 億美元至 1400 億美元，低於分析師預期。根據 FactSet 調查，分析師預期成長 13.2% 至 1421 億美元。

第四季營業獲利預期介於 0 至 30 億美元，較去年同期 69 億美元的營業獲利大幅縮減。

最近時確認，亞馬遜週四收高 54.08 美元或 1.59% 至每股 3446.57 美元，盤後下挫 4%，報每股 3308.76 美元。

Q3 財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS：6.12 美元 vs. 8.92 美元

營收：年增 15% 至 1108.1 億美元 vs. 1116 億美元

AWS 營收：年增 39% 至 161.1 億美元 vs. 154.8 億美元。

AWS 營業利益：48.8 億美元

隨著消費者重返實體店，面臨供應鏈問題的亞馬遜銷售成長放緩，第三季營收成長率僅 15%，較去年同期 37% 的成長率大幅下降。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 表示，由於勞動力短缺、員工成本上升、全球供應鏈限制以及運費和運輸成本增加，第四季的消費者業務將承擔數十億美元的額外成本，隨著進入假期旺季，亞馬遜正在應對這些挑戰。

賈西說：「短期內對我們來說是很昂貴的負擔，但對我們的客戶和伙伴來說，這是非常正確的優先順序。」

在面臨全球挑戰之際，亞馬遜已採取措施加強其供應鏈，藉由新增運輸港口和增加飛機和卡車機隊。

亞馬遜本月初表示，計劃全美招聘 27.5 萬名長期和季節性員工，部分用以對應購物假期的業務。財務長 Brian Olsavsky 表示，亞馬遜上一季面臨高昂的勞力成本，因為該公司用以招聘和留住員工，包括發放 3000 美元的簽約獎金以及全額支付員工大學學費等新福利。

Olsavsky 在電話會議上表示，亞馬遜預期，與勞動力和通膨以及倉庫生產阻力相關的成本達 40 億美元。

線上商店銷售額年增 3% 至 499 億美元

實體商店銷售額年增 13% 至 42.7 億美元

來自第三方賣家服務的營收 (含市場佣金以及物流和運費) 年增 18% 至 242.5 億美元，較前幾季下滑。第二季該成長率為 34%、第一季為 60%。

來自亞馬遜服務的營收有史以來首次超越零售銷售。第三季淨產品銷售額為 549 億美元，而來自亞馬遜網路服務 (AWS) 、廣告、第三方賣家服務和 Prime 訂閱的營收總計達 559 億美元。

亞馬遜網路服務 (AWS) 營運表現超出預期，AWS 第三季創造 48.8 億美元營業利益，而母公司營業獲利僅 8.8 億美元，若非靠 AWS 創造的巨額獲利，亞馬遜第三季將面臨虧損。