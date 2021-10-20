打造元宇宙 The Verge：臉書將改名 下周揭曉新名稱和架構

The Verge 引述知情人士報導，臉書 (Facebook) 研擬改名，全新名稱可能由執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 在 28 日或更早揭曉，可能反映公司將把更多重心放到「元宇宙」(metaverse) 上。

根據報導，這次的品牌重塑將讓臉書 app 作為母公司旗下多項產品之一，和 Instagram、WhatsApp、Oculus 等地位相當。

臉書 (FB-US) 正面臨美國政府對其商業行為的監管，議員不分黨派口徑一致，顯示國會山莊對這家科技巨擘的怒火日益升高。

The Verge 報導，新名字可能和「Horizon」有關。臉書最近才把開發中的虛擬實境 (VR) 遊戲平台由「Horizon」改為「Horizon Worlds」。

對此傳言，臉書僅表示不對「謠言或揣測」加以評論。

對於矽谷科技巨人來說，選在擴大服務之際更名並非罕見作法。Google 在 2015 年成立 Alphabet(GOOGL-US)，把業務從既有的搜尋和廣告業務，轉變為母公司監督從自駕車到健康科技等各項業務模式。

品牌重塑也反映臉書將把更多重心放到「元宇宙」，臉書把元宇宙視為未來趨勢的虛擬實境版本網路，人們可以透過各種裝置生活、溝通。

臉書這些年來大手筆投資 VR 和擴增實境 (AR)，日前宣布未來五年將在歐洲招募 1 萬名員工，協助打造元宇宙。