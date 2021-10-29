美股盤後重點新聞摘要2021年10月29日

今日操盤前瞻

日本 10 月核心 CPI

歐元區第三季 GDP 成長

美國 9 月核心 PCE 指數

蘋果 Q4 營收遜預期 供應鏈問題到年底購物季恐更嚴峻 盤後跌逾 3%

蘋果周二 (27 日) 盤後公布 2021 會計年度第 4 季財報 (9/25 止)，營收年增 29% 且再創新高，但遜於市場預期，iPhone 銷售也遜色。閱讀全文...

「景氣金絲雀」卡特彼勒 Q3 獲利優 示警供應鏈挑戰仍在

「景氣金絲雀」卡特彼勒 (Caterpillar)(開拓重工) 周四 (28 日) 公布 2021 年第 3 季財報，獲利表現優異，調整後 EPS 報 2.66 美元，優於市場預估。閱讀全文...

重押元宇宙！臉書改名為 Meta

週四 (28 日) 社群媒體巨擘臉書 (Facebook) 正式宣布更名為「Meta」，反映臉書將營運重心放在元宇宙 (Metaverse) 的雄心壯志。閱讀全文...

降溫！戴琪公開釋出美中破冰訊號

週四 (28 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 表示，她的任務就是要「緩和」美中兩國間的緊張關係，公開釋出美中破冰訊號。閱讀全文...

美國 Q3 GDP 放緩至 2.0% 為因疫情暴跌之後最慢

據美國商務部周四 (28 日) 報告，第三季美國經濟增速放緩，GDP 的年化季增率為 2.0%，低於經濟學家預期的 2.6%。閱讀全文...



