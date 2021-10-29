〈陸港盤後〉燃燒「元宇宙」 上證收紅0.8%

周五 (29 日)A 股三大指數在開平高後曾短暫走跌，隨即在元宇宙、太陽能、白酒等類股的拉抬下三大指數一一翻紅。午盤後，因有消息傳出特斯拉向寧德時代下明年訂單，高達 80 萬輛電動車的需求量，寧德時代股價狂飆，拉抬創業板指大漲，市值已緊追工商銀行之後。

Facebook 更名宣示進軍元宇宙的決心，帶動元宇宙概念股呈現漲停潮，成為今日市場人氣指標。不過地產類股受到房產稅、房市調控，以及企業業績不振的重重打擊，保持近期的跌勢。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.14 兆元，較前一個交易增加人民幣 307 億元，連續 6 個交易日成交金額破兆。

港股方面，今日恒指表現獨憔悴，美股與陸股走揚均無法刺激恒指收高。港股利空消息頻傳，如恒指成份股比亞迪 (1211-HK) 公布不如預期的第三季業績，股價一度重挫逾 4%；平安保險 (2318-HK) 同樣公布不如預期的業績拖累保險類股走勢；中國人行點名富途 (FUTU-US)、老虎(TIGR-US) 兩大網路券商在中國屬違法營運，兩者在美股呈現崩盤走勢，連帶影響中資證券類股應聲下挫，這些利空均打擊市場信心。

科技股表現疲弱，比亞迪電子 (285-HK) 財報不如預期，股價崩跌 10%；網科股中，網易 (9999-HK)、騰訊(700-HK)、百度(9888-HK)、阿里巴巴(9988-HK) 等跌幅約在 1%～2% 之間。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.82%，報 3547.34 點；科創 50 指數大漲 2.94%，報 1396.2 點；深證成指上揚 1.45%，報 14451.38 點；創業板指收高 2.21%，報 3350.67 點。

本周上證綜指下跌 0.98%，科創 50 指數上漲 2.05%，深證成指小跌 0.29%，創業板指上揚 2%。10 月份，上證綜指下滑 0.58%，科創 50 指數上漲 2.01%，深證成指上揚 0.99%，創業板指勁揚 3.27%。

恒生指數下滑 0.7%，報 25377.24 點、恒生科技指數下挫 1.08%，報 6375.85 點。

北向資金進出方面，周五北向資金買超人民幣 47.39 億元，其中滬股通買超人民幣 32.65 億元，深股通買超人民幣 14.74 億元。本周北向資金合計買超人民幣 106.08 億元，10 月份則買超人民幣 328.41 億元，已連續 13 個月呈現買超態勢。

法人觀點

中原證券指出，整體來看上證圍繞在 3550 點附近形成區間震盪的格局，而這走勢短期仍將持續下去。目前 A 股市場中長線的投資價值依然穩固，建議投資人關注政策面及資金面的變化情形。建議投資人短線暫時觀望，中線則繼續關注低估值藍籌股的投資機會。

