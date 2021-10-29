傳特斯拉向寧德時代預訂80萬輛電動車電池訂單

周五 (29 日) 陸媒報導指出，多位消息人士透露，特斯拉已向寧德時代預訂 45GWh 磷酸鐵鋰電池，為明年的電動車銷售計畫做準備，這批電池主要用於 Model 3 和 Model Y 車型。

以此訂單初步估算，45GWh 的電池容量將可裝在 80 萬輛電動車上，這已經超過特斯拉今年前三季的全球總銷售量。截至今年第三季底，特斯拉全球銷售 62.735 萬輛電動車。除了向寧德時代預訂 45GWh 電池外，特斯拉還計畫追加訂單，且雙方已經在洽談中。

(圖片: AFP)

根據特斯拉官方提供的數據顯示，搭載磷酸鐵鋰電池的 Model 3 和 Model Y 均為標準續航版本，前者電池容量為 55 kWh，後者為 60 kWh。

在這個利多消息公布後，寧德時代股價再飆升一波，截至 14:00 止，寧德時代股價大漲逾 5%，本周三度創新高，市值已經突破人民幣 1.5 兆元，與排名第二的工商銀行市值相比已差距只有人民幣 600 億元。

寧德時代公布第三季業績顯示，今年前三季，寧德時代營收達人民幣 733.6 億元，年增 133%；歸屬於上市公司股東的純益人民幣 77.51 億元，年增 131%。這已經是自 2020 年第四季以來，寧德時代連續四個季度純益年增率破百。

2020 年第四季至 2021 年第二季，寧德時代的純益分別為人民幣 22.26 億元、人民幣 19.54 億元、人民幣 25.29 億元，年增率分別達 103%、163%、112%。

