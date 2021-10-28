台股險守季線回測萬七 外資中止連3買 三大法人賣超75.89億元

台股今 (28) 日早盤在一度衝上 17100 點，但晶圓雙雄疲弱不振，台塑四寶與金融權值股雙雙壓盤，不敵半年線反壓，下挫 32.92 點，收 17041.63 點，險守季線並回測萬七關卡。外資中止連三買、賣超 73.52 億元，三大法人共賣超 75.89 億元。

加權指數成交值增至 3144.83 億元。觀察法人籌碼變動，外資中止連三買，轉賣超 73.52 億元，自營商也轉賣超 8.07 億元，僅投信續站買方、買超 5.77 億元，三大法人共賣超 75.89 億元。

觀察電子權值股表現，儘管聯電法說會後，外資力挺並上調目標價，但市場不買單，聯電今日股價下挫 3%，收 59.8 元，晶圓代工龍頭台積電也一路處於盤下，下挫 0.66%，收 595 元，聯發科也同步小跌約 0.6%，收 936 元。

面板三虎同步跳空大漲，友達飆漲 8%，群創大漲 5.8%，彩晶也有超過 2% 的漲幅，與群創雙雙站回月線。

先前跌深的 IC 設計族群也回神，安國、智原、凱鈺強奔漲停，晶豪科飆漲近 6%，聚積、敦泰、系微、沛亨均漲逾 3%。

航運族群後繼無力，陽明漲逾 1%，長榮、萬海險守盤上；與同為運輸族群的華航、長榮航呈現兩樣情，華航大漲近半根停板，長榮航上漲超過 2%。

