 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

小幣牛市即將來臨？以太幣飆近10% 改寫歷史新高價

鉅亨網編譯張博翔
小幣牛市即將來臨？以太幣飆近10%寫歷史新高（圖：AFP）
小幣牛市即將來臨？以太幣飆近10%寫歷史新高（圖：AFP）
Tag
以太幣創高小幣牛市Altair 升級小幣加密貨幣

受惠於 Altair 升級完畢，區塊鏈中最普遍使用的原生貨幣以太幣周五 (29 日) 創下歷史新高，24 小時內飆漲 9.38%。從非同質化代幣 (NFT) 到去中心化金融 (DeFi)，以太坊的網路應用正持續增加，市場預估「小幣牛市」即將來臨。

市值第二大虛擬貨幣以太幣一度觸及 4403.93 美元，突破 5 月紀錄創歷史新高，截稿前 24 小時內上漲 9.21% 至 4365.61 美元

儘管比特幣目前市值仍高居第一，但以太幣早已超越比特幣成為區塊鏈中最常用的貨幣，提供借貸功能的智能合約系統 MakerDAO 以及貨幣交易所 Uniswap 的應用正在逐漸流行。

此外，目前以太幣區塊鏈已存在超過 3000 款去中心化軟體 (Dapps)，而以太坊 2.0 核心、基於 PoS 運行的信標鏈 (Beacon Chain) 的 Altair ，已正式升級完畢。

除了以太幣外，幣安幣 (Binance Coin)、Solana、狗狗幣等市值較小的貨幣也正在飆漲，替代虛擬貨幣的買盤正重啟動能。

以太幣近期的反彈，也可能意味著幣圈俗稱的「小幣牛市」 (Alt season) 已經來臨，即小幣開始與比特幣走不同的路，朝更大的多頭行情邁進。例如 Polkadot 和 Solana 等都是今年表現最好的虛擬貨幣之一。

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞