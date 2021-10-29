小幣牛市即將來臨？以太幣飆近10% 改寫歷史新高價

受惠於 Altair 升級完畢，區塊鏈中最普遍使用的原生貨幣以太幣周五 (29 日) 創下歷史新高，24 小時內飆漲 9.38%。從非同質化代幣 (NFT) 到去中心化金融 (DeFi)，以太坊的網路應用正持續增加，市場預估「小幣牛市」即將來臨。

市值第二大虛擬貨幣以太幣一度觸及 4403.93 美元，突破 5 月紀錄創歷史新高，截稿前 24 小時內上漲 9.21% 至 4365.61 美元。

儘管比特幣目前市值仍高居第一，但以太幣早已超越比特幣成為區塊鏈中最常用的貨幣，提供借貸功能的智能合約系統 MakerDAO 以及貨幣交易所 Uniswap 的應用正在逐漸流行。

此外，目前以太幣區塊鏈已存在超過 3000 款去中心化軟體 (Dapps)，而以太坊 2.0 核心、基於 PoS 運行的信標鏈 (Beacon Chain) 的 Altair ，已正式升級完畢。

除了以太幣外，幣安幣 (Binance Coin)、Solana、狗狗幣等市值較小的貨幣也正在飆漲，替代虛擬貨幣的買盤正重啟動能。

以太幣近期的反彈，也可能意味著幣圈俗稱的「小幣牛市」 (Alt season) 已經來臨，即小幣開始與比特幣走不同的路，朝更大的多頭行情邁進。例如 Polkadot 和 Solana 等都是今年表現最好的虛擬貨幣之一。