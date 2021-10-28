柴犬幣還是狗狗幣？宿命對手上演瘋狂對決

柴犬幣 (Shiba Inu)(SHIB) 周四 (28 日) 上午持續狂奔，卻在中午從雲端慘跌。與此同時，狗狗幣 (Dogecoin)(Doge) 卻突然又成為市場寵兒。

加密貨幣在過去 24 小時波動劇烈，主要加密貨幣比特幣、以太幣都歷經回檔，比特幣退守 58000 美元上方，以太幣在 4000 美元附近掙扎，距前日均價至少摔跌 4-7%。

這段期間柴犬幣一騎絕塵，僅歷經了小幅修正，就繼續向上衝刺。周四高點來到約 0.00008841 美元，24 小時漲幅一度超過 7 成，並成為市值第九大加密貨幣。但到中午左右，柴犬幣的飛奔終於遭遇阻擋，兩小時內跌掉約 60% 市值。

風光一時，但在柴犬幣近日強漲下灰頭土臉的狗狗幣，原本已經失去第九名寶座，卻在柴犬幣大跌之際瘋狂飆漲，過去兩個小時中，由低點 0.235 美元，狂升至 0.33 美元，在兩小時內漲了約 50%，又搶回市值第九的寶座。

(圖表取自 coingecko)

截至台北時間 14:30，據交易平台報價，柴犬幣報 0.000068 美元，狗狗幣報 0.2836 美元，雙方的市值在 8-10 名之間變動，依不同平台計算基礎而有差異。