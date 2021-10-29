〈房產〉全台房市交易10月加溫 雙北成交趨熱絡

隨著疫苗覆蓋率提升，本土疫情趨緩，出口也連 15 紅，9 月出口值創歷年同期最佳，房仲業統計 10 月房市交易較 9 月成長 1 成，以雙北地區的交易成長最佳。

永慶房產集團根據內部交易統計，與 9 月相比，台北成長 22%、新北量增 17%，桃園增加 10%，新竹成長 11%，台中以南則因前幾個月交易熱絡，交易量維持高檔，拉高基期，與 9 月相比僅有個位數的成長幅度，台中量增 3%，台南與高雄分別較 9 月成長 6% 與 2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，國內持續嚴守邊境，落實防疫，疫情明顯趨緩，自 8 月國內疫情逐漸獲得控制後，市場氛圍轉趨正面，房市交易量幾乎已回到疫情前水準，8 至 10 月全台交易量月增率也連續三個月呈正值，交易熱度延續，10 月旺季仍旺，買賣雙方價格認知差距縮小，不僅自住需求買盤出籠，置產、長期投資需求近期也有活躍跡象。

與去年 10 月相比，陳金萍指出，永慶門市全台交易量年增 29%，表現優於去年同期，七大都會區均有 1 成以上的增幅，台北、新北分別成長 15% 與 18%，桃園量增 41%，新竹縣市成長 24%，台中增加 35%，台南量增 10%，高雄成長 47%。

永慶指出，10 月看屋量與 9 月相比約增加二成左右，民眾看屋意願高，出價意願也有增加的趨勢，顯示只要價格合理，買賣雙方價格認知能拉近，成交機會就大增加，加上適逢年底購屋旺季，房市交易還有機會擴量成長。

中信房屋 10 月房地產成交量持續溫和放量，全台成交件數較上月成長 5.8%，其中以台北市及新北市表現最佳，中南部則是微幅成長。與去年同期相較，六都均為正成長，全台年增率達 10.4%。

10 月份不動產交易持續走穩，桃園以南交易呈現溫和成長格局，台北、新北表現更是出色，且隨著房市進入年底交易旺季，各門市來電及帶看組數均有顯著成長，網路預約看屋也成長近 1 成。中信房屋總經理張世宗分析其原因，認為除了民眾置產需求之外，各區域發展利多、不動產保值抗通膨話題，也都是促使買氣加溫的原因。

張世宗說，像是南台灣具備的園區話題、基礎建設題材，不僅讓在地民眾引頸期盼，甚至連外縣市買方也都來搶先卡位，再加上浮現檯面的通膨及物價問題，順勢拉高了房地產的討論度，進一步推升了本季房地產交易的期待性。

10 月由消費者端調查，中信房屋觀察到換屋或購置第二戶以上的交易，已受央行取消購置第二戶寬限期政策的影響而略見萎縮。張世宗分析，過往換屋及購置第二戶自住的交易約佔整體 44% 左右，不過目前僅剩不到 39％，顯示 9 月下旬以來央行取消自然人購置第二戶寬限期的政策，的確對相關族群造成影響。據了解，這些流失的交易量應正在為資金及財務重新做規劃及部署，在自住前提不變的情況下，應只是延後購屋，不至於打消購屋念頭而真正的「消失」。

而在台灣央行 9 月底再拋出第三波房市管制，各地 10 月交易增減不一，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店 10 月成交業績，全台與 9 月相比量增 5.2%，較去年同期增加 8.4%。其中，台北市較上月增加 11.1%，與去年增加 22.5%。

住商機構指出，綜觀六都今年 10 月表現，除了台南市房市強勁外，台北市交易也頗為亮眼，高雄持續量增，一直位居交易熱區的桃園市及台中市則交易走緩，徐佳馨分析，央行連三波打炒房政策，對於投資客確實有嚇阻效果，對部分投資買氣過熱的區域具降溫作用，不過後疫時代房價大跌不易，促使自用及置產買盤支撐，因此仍有都會區有不錯的成交表現。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，基於營建成本高築議題不斷、資金狂潮竄入市場，且市場預期將醞釀出通膨壓力，讓剛性自用買方現階段進場更具信心，置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，新案價格持續走高，不過政府打房思維不變，價格暴衝區若無實質機能支撐，房價也容易鬆動。