IDC：供應鏈問題影響 全球智慧手機第三季出貨量跌幅超出預期

根據市場研究機構 IDC 最新發布的報告顯示，全球 2021 年第三季智慧型手機出貨量較去年同期下跌 6.7% 至 3.31 億支，慘於市場預期。

數據顯示，全球第三季智慧型手機出貨量為 3.31 億支，年減 6.7%，儘管市場預期在傳統淡季的第三季出貨表現可能較差，但實際跌幅遠高於市場預期的 2.9%。

IDC 行動和消費設備研究主管 Nabila Popal 表示，除了供應鏈瓶頸和晶片短缺問題帶來的影響外，智慧型手機產業如今還面臨了其他製造和物流挑戰。更嚴格的檢疫政策導致運輸延遲，中國的電力供應限制衝擊了關鍵零件的製造。由於市場需求強勁，Popal 預計供應面問題可能要到明年才會有所緩解。

在第三季，幾乎所有地區的智慧型手機出貨量都出現了下滑。中歐和東歐 (CEE) 和亞太地區 (不包括日本和中國) 的年減幅度較大，分別下跌 23.2% 和 11.6%。

美國、西歐和中國等地區的年減幅度較小，分別下跌 0.2%、4.6% 和 4.4%，主要是因為供應商傾向優先出貨給這些主要市場地區。

從各品牌來看，三星電子第三季智慧型手機出貨量達到 6900 萬支，年減 14.2%，市占率達 20.8%，排名第一位。蘋果 (AAPL-US) 的出貨量達到 5040 萬支，年增 20.8%，受益於新機型的發布，市占率為 15.2%，排名第二。

小米出貨量年減 4.6% 至 4430 萬支，市占率為 13.4%，位居第三。Vivo 和 OPPO 並列第四，市占率為 10.0%。Vivo 的出貨量年增 5.8% 至 3330 萬支，而 OPPO 出貨量年增 8.6% 至 3320 萬支。