供應鏈瓶頸影響蘋果手機出貨 高階機種交期仍逾1個月

全球手機品牌龍頭蘋果 (APPL-US) 近期面臨供應鏈瓶頸，儘管 iPhone 13 新機推出一個月以來交貨期正逐漸縮短，但摩根大通周一 (11 日) 表示，現階段仍處於高位，高階機種交期仍超過一個月。

摩根大通首席分析師 Samik Chatterjee 說，蘋果 iPhone 13 和 13 Pro 的交期仍多於去年的 iPhone 12 機型。交期即消費者下訂後取得 iPhone 所需的天數。

此外，Chatterjee 表示，去年 iPhone 12 上市第三周交期已經略縮短，如今 iPhone13 到第四周才首次看到所有機型的交期出現改善，低階機型縮短幅度較大，約 2 至 3 天；而高階機型則縮短 1 天。

摩根大通統計 iPhone 在美、英、德和中國第四周的交期發現，iPhone 13 mini 平均為 14 天，iPhone 13 為 20 天，13 Pro 為 35 天，13 Pro Max 則需 35 天。

美國方面，iPhone 13 mini、13、13 Pro 和 Pro Max 交期分別為 14 天、20 天、34 天和 34 天，美國佔蘋果總出貨量達 35% 。

中國低階機型交期縮短較快，iPhone 13 mini 和 13 交期縮減為 14 天、19 天。而 13 Pro 和 Pro Max 交期則保持在 40 天高點。

Chatterjee 表示，iPhone 13 機型的交期是一個不盡完善的需求指標，因為持續性供給限制影響全球供應鏈，尤其是半導體和零組件產業。