〈中華電環保布局〉1萬坪空地規劃建太陽能廠 2030年IDC全綠電

中華電 (2412-TW) 今 (29) 日宣布推動 5G 無塑日系列活動，董事長謝繼茂表示，屋頂太陽能每年發電量達 600 萬度，另有約 1 萬坪空地預計近兩年將建設太陽能廠，目標 2030 年 IDC(雲端資料中心)可達到全綠電。

謝繼茂指出，除了大量採購綠電外，利用公司屋頂建置太陽能發電，目前一年生產 600 多萬度電，並交給台電配送，此外，旗下約有 1 萬坪空地近 1-2 年會蓋太陽能廠，將由中華電進行設計、合作夥伴來建置。

中華電預期，未來綠能發電達到一度程度後，除供應給台電外，也可轉為自用，目標 2030 年 IDC、辦公室達到全綠電、2050 年則將符合政府政策完成零排碳，此外，也要求合作企業須符合綠電目標。

中華電今日宣布推動 5G 無塑日系列活動，透過推廣環保教育、嘗試落實環保、一起體驗環保、真正力行環保的四部曲規劃，搭配 5G 創新科技應用、全國企業志工的投入，號召民眾邁向永續行動生活。

謝繼茂致詞提到，每年投資逾 10 億元在環境、社會、公司治理 (ESG) 等面向，此次推出 5G 無塑日，運用 5G 網絡傳播速度與自身分享傳遞能力，在環境永續發展的路上扮演開創者角色。