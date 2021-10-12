中華電前三季每股純益3.5元 蟬聯三冠王

電信三雄今 (12) 日公告自結，受惠 iPhone 13 系列新機上市，中華電 (2412-TW) 9 月每股純益衝至 0.45 元，創 2018 年 5 月 4G 啟動 499 元低價資費以來新高，超越台灣大 (3045-TW) 的 0.31 元、遠傳 (4904-TW)0.22 元。

中華電第三季每股純益 1.21 元，遠傳受惠出售內湖大樓，以單季 EPS 1.03 元緊追在後，並首度超越台灣大的 1 元；累計前三季方面，中華電每股賺 3.5 元，贏過台灣大 3.02 元、遠傳 2.19 元；總計 9 月、第三季與前三季，中華電每股純益都領先同業，穩居三冠王寶座。

營收方面，中華電與遠傳受惠 iPhone 13 銷售強勁帶動，9 月營收創今年新高，中華電達 172.9 億元，月增 1.47%，但仍較去年下滑 8.4%；遠傳營收 74.66 億元，月增 14.5%、年增 25.28%。

電信三雄獲利表現 單位：元 中華電 台灣大 遠傳 9 月 0.45 0.31 0.22 第三季 1.21 1 1.03 累計前三季 3.5 3.02 2.19 製表人：鉅亨網記者沈筱禎

中華電

中華電 9 月營收 172.9 億元，月增 1.47%、年減 8.4%；營利率 23.37%，月增 1.27 個百分點、年增 4.37 個百分點；EBITDA 72.4 億元，月增 3.72%、年增 4.8%；稅後純益 34.8 億元，月增 17.97%、年增 23.1%，每股純益 0.45 元。

中華電第三季營收 508.9 億元，季增 2.6%、年減 2.5%；營利率 22.48%，季減 0.16 個百分點、年增 1.93 個百分點；EBITDA 210.6 億元，季增 1.35%、年增 4.8%；稅後純益 94 億元，季增 5.26%、年增 12.8%，每股純益 1.21 元。

中華電累計前三季營收 1505.9 億元，年增 1.7%；營利率 22.46%，年增 0.96 個百分點；EBITDA 624.8 億元，年增 6.2%；稅後純益 271.5 億元，年增 7.8%，每股純益 3.5 元。

中華電表示，雖然 iPhone13 系列上市，帶動行動銷貨收入增加、客戶數持續成長，挹注行動服務營收走揚、HiNet 客戶數增加也推升數據網路和寬頻接取營收成長、以及疫情推升寬頻升速需求及防疫包銷量，帶動固網寬頻營收持續成長，不過資通訊專標案營收基期高，導致 9 月營收較去年同期下滑。

另外，中華電 9 月受惠 iPhone 新機銷量增加，資通訊專案成本減少，營業成本及費用 132.5 億元，年減 14.7%；營利率受因電信業務淨利增加，較上月、去年同期成長。

中華電指出，與第三季財測達成率相較，營收、營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超越財測目標；截至第三季，EPS 已達全年度財測目標的 83%。

台灣大

台灣大 9 月營收 122.2 億元，月減 2.94%、年增 19.84%；營利率 10.72%，月減 0.4 個百分點、年減 1.06 個百分點；EBITDA 27.4 億元，月減 2.84%、年增 8.3%；稅後純益 8.8 億元，月減 11.11%、年增 3.2%，每股純益 0.31 元。

台灣大第三季營收 373.9 億元，季減 2.68%、年增 19.69%；營利率 11.28%，季減 0.5 個百分點、年減 1.02 個百分點；EBITDA 84.85 億元，季減 0.17%、年增 8.84%；稅後純益 28.37 億元，季減 0.1%、年增 0.64%，每股純益 1 元。

台灣大累計前三季營收 1111.2 億元，年增 17.7%；營利率 10.91%，年減 2.28 個百分點；EBITDA 248.3 億元，年增 5.2%；稅後純益 85.1 億元，年減 7.3%，每股純益 3.02 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，行動業務方面，iPhone 13 全系列機種開賣，9 月 5G 月租型用戶數滲透率提升，其中，開賣前 7 日專案機月租 1399 元以上占比達 8 成，均帶動行動服務營收維持年增長；電子商務表現持續亮眼，9 月營收年增維持在 35% 的高檔。

獲利方面，台灣大隨著 5G、電商、家用寬頻三大引擎不斷推動下，9 月各業務 EBITDA 皆較去年同期增加；第三季 EBITDA 年增 9%，超越 2019 年同期水準。

遠傳

遠傳 9 月營收 74.66 億元，月增 14.5%、年增 25.28%；EBITDA 24.32 億元，月增 1.76%、年增 8.2%；稅後純益 7.13 億元，月減 0.56%、年增 21.47%，每股純益 0.22 元。

遠傳第三季營收 207.03 億元，季增 6.19%、年增 11.13%；EBITDA 71.32 億元，季增 2.09%、年增 4.7%；稅後純益 33.65 億元，季增 70.55、年增 63.5%，每股純益 1.03 元。

遠傳累計前三季營收 610.37 億元，年增 7.66%；EBITDA 209.17 億元，年增 1.05%；稅後純益 71.49 億元，年增 10.51%，每股純益 2.19 元。

遠傳表示，受惠於 iPhone 13 熱賣帶動手機業務成長強勁，並吸引用戶升級 5G，加上資通訊業務、遠傳 friDay 購物等新經濟營收挹注，年成長率高達 25.3%，月營收連續 11 個月正成長；第三季 EPS 超越財測目標 110%、累計前 9 月 EPS 則已達全年度財測目標的 85%。

遠傳 9 月新經濟營收年增達 36%，資通訊業務營收年成長率 45%，其中物聯網服務營收年增 265%、雲端服務營收年增 75%；個人數位服務方面，friDay 購物營收年增達 43%、數位媒體服務營收成長 24%。

累計前三季新經濟營收年增 18%，營收比重攀升至 16.5%，持續超越 2021 年的 16% 目標 %。