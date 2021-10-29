劉揚偉：一定會落實郭台銘允諾 在高雄打造軟體園區

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (29) 日出席論壇活動，被問及鴻海創辦人郭台銘曾允諾鴻海要在高雄發展軟體園區一事，劉揚偉強調，一定會落實，將規劃建立電動巴士 (E-BUS) 生態系，詳細項目會陸續對外公告。

劉揚偉表示，其實一直都有在思考要如何在台灣把軟體產業打造起來，也問了很多產業專家，但大家都認為，台灣軟體做不起來是因為硬體做太好；但他個人認為，是因為台灣沒有軟體成功的典範。

劉揚偉舉例，在美國矽谷軟體成功的代表就是微軟 (Microsoft)，因為有微軟，所以帶動整體軟體產業，台灣也需要一個這樣的龍頭企業，而現在看到一個非常好的機會，就是電動車。

他指出，軟體單獨存在是很困難的，像是微軟就依附在電腦，安卓 (Android) 系統很多軟體則是依附手機，而現在有一個更大的軟體應用環境，就是電動車，一定要抓住機會，就非常有可能把軟體產業打造起來，這也是鴻海的心願。

劉揚偉今日出席論壇，也以「公司治理 3.0 推升企業國際競爭力」為題發表演講，他強調，在接棒 2 年來積極推動轉型，除了精簡 3-400 家子公司外，也改善內部分紅機制，同時定下 2021-2025 年 3+3 轉型升級的 5 年目標，最近也已經在思考下個 5 年計畫，達到永續經營。

在推動 ESG 方面，劉揚偉強調，必須要讓員工感同身受，這不是單是公司的是，而是為了每個人自己，雖然外界看到推動 ESG 顯性成本增加，但隱性成本會因此下降。