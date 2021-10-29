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〈航運指數〉SCFI連3跌 三大遠程線美西線、歐洲線運價止穩上揚

鉅亨網記者王莞甯 台北
貨攬業者指目前艙位還是供不應求。(圖：長榮提供)
貨攬業者指目前艙位還是供不應求。(圖：長榮提供)
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海運運價長榮陽明萬海

上海航交所今 (29) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續跌 16.11 點至 4567.28 點，呈現連 3 周下跌，跌幅略由 0.1% 擴大至 0.4%，不過，三大遠程航線中，僅美東線連 4 跌，美西線、歐洲線止穩略上揚，貨攬業者表示，目前主要港口塞港狀況仍嚴峻，艙位還是供不應求，看好海運市況第四季將淡季不淡的態度並未改變。

美西線每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 運價本周呈現連 2 漲，來到 6414 美元，上漲 71 美元，周漲 1.1%。

而歐洲線每 TEU(標準 20 呎櫃) 轉為小漲 27 美元至 7693 美元，漲幅 0.4%。

僅美東線每 FEU 續跌 90 美元至 10454 美元，呈現連 4 跌，不過，跌幅僅 0.9% 已連續 2 周較前一周收斂跌勢，貨攬業者認為，美東線運價處高檔整理態勢，並未明顯有回檔壓力。

貨攬業者指出，與上周狀況差異不大，中國十一長假過後廠商出貨動能轉強，但亞洲、美西塞港狀況仍未解，市況持續供不應求，以目前運價仍處歷史相對高檔來看，第四季淡季可望成為歷年最旺的一季。

事實上，貨櫃航商萬海 (2615-TW) 日前也表態美國線需求仍相當暢旺，因而對亞洲 - 美東航線 (AA7) 放大船型並增加 3 個停靠港口。

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