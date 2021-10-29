〈TPK法說〉新事業著重兩方向 明年3D列印貢獻可望翻倍

觸控模組大廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 近期積極布局新事業，總經理暨執行長謝立群今 (28) 日表示，新事業著重新能源車、新能源產業兩方向，預期效益逐步浮現，此外，去年底切入的 3D 列印事業，今年也開始貢獻獲利，看好明年應用進一步放大下，將翻倍成長。

謝立群表示，3D 列印事業去年下半年進入量產後，穩定成長，今年已有營收、獲利貢獻，約占整體營收比重 1-2%，除原有高級運動鞋中底，今年也跨入頭盔內襯、自行車坐墊、把手等產品應用，預期明年將可倍數成長，中長期以營收占比達 5% 為目標。

謝立群指出，除 3D 列印外，明年筆電產品也將微幅成長，主因是近期積極爭取客戶，預期明年客戶群將可涵蓋前五大筆電品牌廠，目前也評估客戶需求，不排除再加碼擴充後段 LCM 產能。

法人也關注宸鴻新事業布局，謝立群說，目前著重兩大領域，新能源車及新能源事業，其中，新能源車方面已陸續投資美國電動車新創 Canoo (GOEV-US)、紐西蘭電動機車製造商 Ubco 等。

奈米銀 (SMW) 方面，謝立群表示，宸鴻目前仍以大尺寸產品為出貨主力，中尺寸、小尺寸產品則持續配合客戶開發中，原預期一個客戶將在年底量產出貨，目前也遞延至明年，但看好明年市面上就將有採用的折疊產品推出。