法方若退場台灣家樂福 統一：將履行承諾買回股權

全聯日前宣布買下大潤發後，甫完成合併頂好超市的台灣家樂福，動引發市場關注，持有台灣家樂福 40% 股權的統一 (1216-TW) 集團今 (29) 日表示，當年法國家樂福來台投資與統一創辦人高清愿有協議，當法方要退場時，統一將會買回股權協助退場，這屬於「家務事」。

法國家樂福即將退出台灣流通業的訊息，已在市場流傳一段時間，但都無法證實，統一指出，如法方持有的台灣家樂福股權確定要出售，統一對這家企業的承諾，一定堅持到底，統一也會針對各種情況做思考，執行必要步驟，完成既有的承諾。

統一表示，事情很簡單，沒這麼複雜，更沒有所謂的「競爭問題」；對統一來說，就是單純的家務事，主因 34 年前，統一創辦人高清愿親自到法國家樂福與創辦家族達成共識引進家樂福來台投資，而台灣家樂福是法國第一個投資台灣的企業，對台灣產業來說有非常大意義。

34 年前，統一企業創辦人高清愿為鼓勵法國企業來台投資，破例讓法方擔任大股東，至今法國家樂福持有台灣家樂福股權 60%，統一企業持有 40%。

統一指出，這種破例的股權結構，直到今天為止，也是統一唯一的案例，當時雙方協議，當法方要退出，統一就會買回股權，以協助法國投資方退場，繼續承擔責任。