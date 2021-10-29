前理專與客戶投資糾紛陷羅生門 安泰銀盼司法釐清事實

安泰銀 (2849-TW) 爆出前理專私下挪用客戶逾新台幣 800 萬元款項，對此，不僅金管會介入調查，安泰銀今 (29) 日聲明表示，該客戶所有帳戶的交易，客戶都知情，並非客戶宣稱的理專私自挪用，且經查客戶最終資金匯出都是匯至其本人所約定的帳戶，全案因為與客戶所言不符，盼借助司法途徑釐清事實。

桃園市議員彭俊豪昨天召開記者會表示，一名 70 餘歲張姓民眾，2017 年 2 月接受時任安泰銀行中壢分行許姓理專推薦購買投資型商品，但許姓理專在 2017 年至 2018 年間私下將張姓民眾積蓄投入空殼投顧公司，並透過網路轉帳，將張姓民眾積蓄轉至人頭帳戶，涉及金額逾 800 萬元。

但是，安泰銀表示，此案張姓客戶在今 (2021) 年 2 月 8 日反映後，該行隨即啟動調查，並配合提供客戶所有開戶文件及交易明細供其查驗。經檢視客戶開戶及設定約定轉帳帳號的文件後，確認皆為客戶親簽無誤；帳戶交易亦多是張姓客戶本人臨櫃或透過網路銀行所為的交易；於安泰銀所有的投資理財交易，亦有電話錄音也經確認為客戶本人無誤，且該行皆有依規寄送對帳單予客戶，因此並未界定為行員舞弊案件。

安泰銀進一步指出，對於張姓客戶指稱該行前理專挪用其資金的期間 (2017/02~2018/12)，所有帳戶的交易，客戶自己應有所知悉；且經查張姓客戶最終資金匯出都是匯至其本人所約定之帳戶，且多數是匯至其本人開立於他行的本人同戶名帳戶。並經了解，客戶之後所投資的商品亦非安泰銀所上架銷售的產品，而非至今 (2021/10) 所聲稱是遭前理專挪用，因此，安泰銀盼借助司法正常途徑予以釐清相關事實。

安泰銀強調，該行所有業務，均依外部法規及內部規範的相關規定辦理，且有嚴謹的三道防線檢核機制加以控管。對於客戶於記者會中指稱該行不顧治理，並非事實。該行服務客戶的一貫立場不變，仍將以負責任的態度，積極協助客戶妥善處理，依法提供一切必要的資料供客戶檢視或供司法調查使用。若前行員於任職期間確涉有不法，該行亦將依法究其責任，絕不寬貸。