內外資聯手按讚面板雙虎 反手合砍聯電近8萬張

台股今 (29) 日受電子權值股賣壓湧現，開高走低失守萬七大關，終場下跌 54.22 點或 0.32%，收在 16987.41 點，三大法人合計賣超 115.95 億元，其中，外資大砍台股 115.2 億元，個股方面，面板雙虎在財報亮眼下，連兩日獲內外資同步青睞，反觀聯電則續遭調節，內外資今再合砍 78289 張。

期貨方面，外資今日加碼 1430 口空單，空單未平倉口數攀升到 23842 口，投信也增加 262 口空單，空單未平倉口數來到 4134 口，自營商則減碼 1044 口多單，多單未平倉口數來到 17799 口。

觀察外資動向，外資今再賣超台股百億元，前十大賣超中涵蓋多檔指標權值股、金融股，其中，聯電遭砍 65851 張居冠，新光金、開發金各有 15907 張、14155 張，日月光投控、台企銀則有 12014 張、11023 張均破萬張，大成鋼、富邦金、中信中國高股息、玉山金、頎邦也都是外資賣超標的。

買超方面，面板雙虎第三季財報亮眼，獲外資青睞，群創、友達今日分居買超前兩名，各買 33258 張、21951 張，航空雙雄華航、長榮航也獲加碼 15819 張、6711 張，長榮則有 12425 張，其他買超標的還有穩懋 8385 張、合晶 6488 張、華邦電 4805 張、康舒 4613 張、欣興 4480 張等。

投信則與外資不同調，買超台股 1.03 億元，但與外資同步加碼面板股，群創、友達各獲投信買超 14633、724 張，南亞科也有 3863 張，華通、欣興、強茂則有 2500、2189、2110 張，其他則依序為台半、朋程、開發金、技嘉、合晶等。

賣超方面，投信也大砍聯電 12438 張，世界、亞聚各有 2699 張、2040 張，台塑也有 1937 張，裕隆 1385 張、鴻海 1177 張，其他還包含金像電、台光電、新唐、台積電等。