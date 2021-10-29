台股失守萬七、季線 外資大砍百億 三大法人賣超115.95億元

台股今 (29) 日跟隨亞股走弱，主要電子權值股壓盤，拖累指數挫逾百點、摜破萬七，不過，航運股及中小型股仍獲買盤青睞，加權指數終場跌幅收斂，下跌 54 點，收在 16987 點，沒能守住季線及五日線，最後一盤爆出 256 億元大量，帶動成交值放大至 3449 億元，外資大砍逾百億，三大法人合計賣超 115.95 億元。

台股周線仍寫下連 4 紅，累計本周上漲 98 點；月線也驚險收紅，累計 10 月小漲 52 點。觀察今天法人籌碼變動情形，外資賣超 115.2 億元，為連 2 賣，自營商轉為買超 1.02 億元，投信與外資同調，賣超 1.78 億元，三大法人合計賣超 115.95 億元。

大型權值股普遍積弱不振，台積電股價一路在盤下震盪，終場跌 0.8%，收 590 元，跌破季線支撐；聯電重挫 3%，收 58 元；鴻海、聯發科、台達電、廣達、國巨等也都遭到調節。金融股今天賣壓偏重，富邦金、開發金、台新金下跌逾 1%，國泰金、兆豐金則力守平盤。

航運股表現氣勢如虹，貨櫃雙雄領軍上漲逾半根停板，萬海也有 4% 以上的漲幅，其他包括宅配通、台驊投控、四維航、建新國際等漲勢都相當凌厲，航空雙雄受惠空運旺季，同步上漲逾 1%，終場上市運輸類股指數大漲 4%，為盤面多頭指標。

受限廢令、限電及煤炭等大宗物品漲價影響，中國紙業再度喊漲，傳出上游龍頭一天發出 6 張漲價函，台廠第四季可望跟進調漲售價，甚至擴大漲幅。市場買盤今天湧入造紙族群，榮成上漲逾 3%，華紙、永豐餘、寶隆、正隆均漲逾 2%，整體造紙類股指數上漲 2.4%，也是強勢指標之一。

特斯拉電動車改採磷酸鐵鋰電池效應持續發酵，相關材料供應鏈今天仍為盤面焦點，正極材料美琪瑪、康普及電解液供應商聚合全面亮燈漲停，立凱 - KY、中碳與提供電池隔離膜的明基材，今天漲勢也相當強勁；高功率鋰電池電池模組廠 AES-KY 股價噴出漲停，收 1225 元改寫收盤新高。

關注盤面焦點個股，富邦媒迎接雙 11 購物節，全年業績估再成長 40%，挑戰新高紀錄，董事長林啟峰昨天也為股價抱屈，今天在買盤進駐下，股價強漲逾半根停板，一度站上 1800 元關卡，收復季線。杏國胰臟癌新藥 SB05PC 三期臨床試驗解盲失利，今天苦吞第六根跌停板，股價跌至 72.7 元，摜破半年線支撐，母公司杏輝則小漲作收。