市調機構：晶片荒危機下 蘋果靠這些優勢拿下市占率

正當全球陷於晶片缺貨難關之際，部分市調機構認為，蘋果 (AAPL-US) 強大的晶片購買力加上傾向高階產品的策略，為其帶來更多優勢，從各路競爭對手奪取市占率。

Counterpoint 數據顯示，既使全球晶片荒導致整體智慧手機出貨量下滑約 6%，在 iPhone 13 的強勁需求加持下，蘋果 Q3 全球市占率仍成長至少 3%。

Counterpoint 分析師 Tarun Pathak 預計，蘋果本季出貨表現可望再創佳績，出貨量市占率料達 20%。

市場分析認為，雖然中國的能耗雙控政策導致蘋果供應鏈多家中國工廠被迫停工，加上疫情干擾東南亞工廠生產，但在強大購買力與晶片供應商長期供應協議的支持下，與其他手機供應商相比，蘋果似乎更有能力承受供應鏈帶來的考驗.

Canalys 分析師 Ben Stanton 也稱，晶片缺貨多半對低階產品影響較大，鑑於蘋果主要以高階產品為主，因此於其他競爭對手相比，蘋果產品面臨的風險相對較小。

蘋果周四 (28 日) 公布 2021 會計年度 Q4 財報，營收年增近 29% 至 833.6 億美元，雖創紀錄新高，但仍遜於市場預期，iPhone 營收年增 47% 至 388.7 億美元，仍不及預期。