亞馬遜增持Rivian的20%股權 價值約38億美元

亞馬遜周五（29 日）呈交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司目前擁有電動車新創公司 Rivian 約 20% 的股權，價值約 38 億美元，較先前持有的逾 5% 占比增加四成。

文件顯示，截至 2021 年 9 月 30 日，亞馬遜持有股權投資，包括 Rivian 的優先股，占約 20% 的所有權權益，資產負債表上的估值為 38 億美元，高於 2020 年底的 27 億美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 在公開對 Rivian 的最新投資後，股價下跌 2.64%，每股暫報 3,355.74 美元，其股票在今年以來僅上漲 2.8%，明顯落後標普 500 指數。

Rivian 被視為電動車市場的一匹黑馬，也被看作是目前電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 的潛在敵手，該公司在今年 8 月的一輪募資獲得超過 105 億美元的資金，並計畫在下個月進行 IPO，估值約 800 億美元。

亞馬遜對 Rivian 的電動貨車至少有 4 年獨家專利，之後還有優先購買權，目前亞馬遜已向 Rivian 訂購 10 萬輛電動貨車，並且預計最快在明年先交付 1 萬輛。

Rivian 日前表示，由於生產首批電動車 R1T 的相關成本增加，預計第三季虧損將高達 12.8 億美元。先前該公司的報告顯示，今年上半年淨損已近 10 億美元，然而這次僅第三季單季虧損便超過上半年。

據 Rivian 的公開文件顯示，亞馬遜已投資超過逾 13 億美元，並持有近 1.5 億股的優先股，而對於亞馬遜公布的新股權占比，Rivian 發言人拒絕置評。

除亞馬遜外，福特汽車 (F-US) 也持有 Rivian 逾 5% 股權，根據福特在 10 月初提交的文件顯示，該公司高層 Alexandra English 已於 5 月時離開 Rivian 董事會。

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