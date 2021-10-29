〈美股早盤〉蘋果、亞馬遜財報失望同挫逾3% 拖累那指標普

在蘋果、亞馬遜兩大科技巨頭公布令人失望的財報後，美股周五 (29 日) 普遍開低。截稿前，道瓊工業指數小漲 25 點或 0.07%，那斯達克綜合指數跌 0.5%，標普 500 指數跌 0.3%，費城半導體指數幾乎持平。亞馬遜和蘋果均跌逾 3%。

周四盤後公布遜於預期的財報，並警告供應鏈中斷恐帶來更多挑戰後，蘋果 (AAPL-US) 開盤跌 3.6％，且連帶拖累供應商股價，台積電 (TSM-US) 跌 1.8％，高通 (QCOM-US) 和博通 (AVGO-US) 也跌 0.5%。

亞馬遜 (AMZN-US) 公布上季財報財測均不如預期，且同樣面臨勞動力和供應鏈挑戰，開盤跌 4.8％，隨後跌勢收斂至 3.5%。

埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 財報均因大宗商品價格飆漲而創下佳績，開盤分別漲 10.9％和 1.4％。

與此同時，投資人持續消化經濟數據表現。繼昨日公布 Q3 經濟增速大幅放緩後，今公布個人消費支出月增 0.6%，雖然受 Delta 病毒拖累小幅下滑，仍符合市場預期，個人收入月減 1%，意外遜於預期。

美國總統拜登周四宣布已就 1.75 兆美元的社會支出與氣候變遷法案框架，與參議院民主黨人達成協議，但仍引發部分進步派民主黨人反彈。

截至台北時間周五 (29 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 25.62 點或 0.07%，暫報 35756.10 點

那斯達克綜合指數下跌 82.31 點或 - 0.53%，暫報 15367.70 點

標普 500 指數下跌 12.63 點或 - 0.27%，暫報 4583.79 點

費半下跌 1.67 點或 - 0.05%，暫報 3437.01 點

台積電 ADR 下跌 1.86% 至每股 113.85 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.601%

紐約輕原油下跌 0.75％ 至每桶 82.19 美元

布蘭特原油下跌 0.28% 至每桶 84.08 美元

黃金上漲 1.28% 至每盎司 1779.60 美元

美元指數上漲至 93.74

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

雪佛龍 (CVX-US) 早盤上漲 1.39％，至 114.69 美元。

受大宗商品價格飆升、燃料需求復甦等因素推動，雪佛龍公布第 3 季營收年增逾 8 成，獲利創下 2013 年第 1 季以來新高，自由現金流也寫下歷史紀錄。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤上漲 0.87％，至 64.88 美元。

埃克森美孚公布第 3 季獲利創下 4 年來最佳表現，營收則略遜預期，該公司可望自明年起執行 1-2 年的庫藏股計畫，並向股東配息最多 100 億美元。

美國鋼鐵 (X-US) 早盤上漲 11.92％，至 26.20 美元。

美國鋼鐵公布最新財報優於市場預期，同時宣布執行 3 億美元的庫藏股計畫，並將配發股利自每股 1 美分上調至 5 美分。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月個人收入月率報 - 1.0％，預期 - 0.3％，前值 0.2％

美國 9 月個人支出月率報 0.6％，預期 0.6％，前值自 0.8％上修至 1.0%

上：美國個人收入月率，下：美國個人消費支出月率 (圖：Zerohedge)

美國 10 月芝加哥 PMI，預期 63.1，前值 64.7

台北時間 22:00 公布美國 10 月密大消費者信心終值，預期 71.4，前值 71.4

華爾街分析：

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 駐新加坡經濟和策略主管 Vishnu Varathan 認為，考慮到全球央行指示逐步收緊貨幣政策，甚至還沒開始量化緊縮，短期之內流動性仍將為市場帶來支撐。

Heritage Capital 總裁 Paul Schatz 表示，第 3 季是美國 GDP 增長率的低谷，第 4 季和明年第 1 季將實現強勁經濟增長，且通膨率將在未來 6 個月觸頂，供應鏈緊縮最快明年第 2 季初可獲得緩解。