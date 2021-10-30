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調研機構BMI：鋰價攀升開始推高中國車用電池價格

鉅亨網編譯段智恆
調研機構BMI：鋰價攀升開始推高中國車用電池價格(圖片：AFP)
調研機構BMI：鋰價攀升開始推高中國車用電池價格(圖片：AFP)
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電動車車用電池成本原物料漲價

路透周五（29 日）報導，調研機構 Benchmark Mineral Intelligence （BMI）表示，生產電動車電池的鋰和鎳等材料成本飆升，已經開始影響中國車用電池價格。

市場認為，在規模經濟的作用下，車用鋰電池價格應該會隨時間推移而越來越便宜，但沒想到如今在材料成本攀升下，與原先預估背道而馳。

BMI 執行長 Simon Moores 表示，大規模電池生產的初始成本，隨大型超級工廠的興建下跟著水漲船高，而原物料方面價格也不斷上漲，尤其是關鍵的鋰，因此推升電池價格。

生產電動車通常使用的材料是碳酸鋰與氫氧化鋰，BMI 對中國碳酸鋰價格的評估顯示，由於供應無法滿足優於預期的強勁需求，10 月中旬中國碳酸鋰價格飆漲逾 300%，每噸價格高達 28,675 美元

BMI 對另一項電池製作關鍵材料硫酸鎳的評估顯示，截至 9 月底的前 12 個月內，中國硫酸鎳上漲 30% 以上，每噸價格達到 5,658 美元。硫酸鎳價格上漲的主因是，中國電力短缺導致供應減少，以及需求強勁所致。

此外，另一項也是電動車電池材料的氫氧化鈷在截至今年 9 月底，價格上漲逾 80%，達到每噸 47,800 美元

BMI 表示，如果韓國與日本的生產商也跟進中國漲價，明年車用電池價格可能升至每千瓦小時（kWh）115 美元，而今年的價格為 105 美元

Moores 說：「在電池價格上漲的一段時間內，市場可能不得不重新定價，這對預期電池價格會走低的產業來說是一個新現象。」

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