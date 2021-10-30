避險基金大咖敲碗Fed快升息 市場對賭明年6月

美國避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 週五 (29 日) 疾呼，聯準會 (Fed) 應該立即開始緊縮貨幣政策、盡快升息。

上週會見 Fed 紐約分行官員後，艾克曼週五推文寫道：「最重要的是：我們認為 Fed 應該立即縮減購債 (Taper) 並盡快開始升息… 播放音樂的同時繼續跳舞，現在是時候關掉音樂並安定下來了。」

美國避險基金大咖艾克曼呼籲聯準會快點升息 (圖片：艾克曼推特)

9 月利率政策會議後，聯準會宣布，聯邦公開市場會 (FOMC) 維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，並且維持每月 1,200 億美元的債券購買步伐，但暗示 11 月利率會議後將開始縮減購債 (Taper)，以及最快可能在 2022 年底前升息。

艾克曼之外，摩根士丹利執行長高曼 (James Gorman) 本月中旬也呼籲聯準會升息，並稱需要戳破當前的泡沫。而市場交易員最近一直在定價 Fed 更激進的升息行動。

隨著通膨數據居高不下，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 於 2022 年 6 月首次升息的機率為近 64%，

市場對賭 Fed 明年 6 月升息機率約六成四。 (圖片：FedWatch)

阿克曼表示：「正如我們之前所披露的，我們已經將資金投入對沖升息的風險，因為升息可能會對我們只做多的股票投資組合產生負面影響。」

艾克曼執掌的潘興廣場基金 (Pershing Square) 2020 年全球總回報率達 70.2%，打破了 2019 年創下的約 58% 紀錄，但經歷 2020 年的出色表現之後，潘興廣場基金今年迄今取得 12.2% 的回報率，表現遠不及標普 500 指數 (22.5%)。