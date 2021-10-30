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避險基金大咖敲碗Fed快升息 市場對賭明年6月

鉅亨網編譯羅昀玫
避險基金大咖敲碗Fed快升息 市場對賭明年6月 (圖片：AFP)
避險基金大咖敲碗Fed快升息 市場對賭明年6月 (圖片：AFP)
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CMEFedFedWatch通膨升息避險美股投資組合回報率標普艾克曼潘興廣場基金縮減購債TaperFOMC

美國避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 週五 (29 日) 疾呼，聯準會 (Fed) 應該立即開始緊縮貨幣政策、盡快升息。

上週會見 Fed 紐約分行官員後，艾克曼週五推文寫道：「最重要的是：我們認為 Fed 應該立即縮減購債 (Taper) 並盡快開始升息… 播放音樂的同時繼續跳舞，現在是時候關掉音樂並安定下來了。」

(圖片：AFP)
美國避險基金大咖艾克曼呼籲聯準會快點升息 (圖片：艾克曼推特)

9 月利率政策會議後，聯準會宣布，聯邦公開市場會 (FOMC) 維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，並且維持每月 1,200 億美元的債券購買步伐，但暗示 11 月利率會議後將開始縮減購債 (Taper)，以及最快可能在 2022 年底前升息。

艾克曼之外，摩根士丹利執行長高曼 (James Gorman) 本月中旬也呼籲聯準會升息，並稱需要戳破當前的泡沫。而市場交易員最近一直在定價 Fed 更激進的升息行動。

隨著通膨數據居高不下，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測 Fed 於 2022 年 6 月首次升息的機率為近 64%，

(圖片：AFP)
市場對賭 Fed 明年 6 月升息機率約六成四。 (圖片：FedWatch)

阿克曼表示：「正如我們之前所披露的，我們已經將資金投入對沖升息的風險，因為升息可能會對我們只做多的股票投資組合產生負面影響。」

艾克曼執掌的潘興廣場基金 (Pershing Square) 2020 年全球總回報率達 70.2%，打破了 2019 年創下的約 58% 紀錄，但經歷 2020 年的出色表現之後，潘興廣場基金今年迄今取得 12.2% 的回報率，表現遠不及標普 500 指數 (22.5%)。

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