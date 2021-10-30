張忠謀開講、面板雙虎前三季大賺 本周大事回顧

台積電創辦人張忠謀 26 日出席活動表示，台積電仍是兵家必爭之地，地位會越來越重要，也認為半導體晶片缺貨仍看不到盡頭，面板雙虎則不畏電視面板跌價影響，前三季合計獲利首度突破千億元，國發會公布 9 月景氣燈號，續亮出第八顆代表景氣熱絡的紅燈，以下是本周重要大事回顧：

張忠謀：台積電地位將越來越重要 晶片缺貨看不到盡頭

晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀 26 日表示，台積電仍是兵家必爭之地，且地位會越來越重要，並認為半導體晶片缺貨仍看不到盡頭，但終究會緩解。

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面板雙虎前三季海賺千億元 史上首見

面板雙虎友達、群創第三季財報出爐，在商用需求強勁支撐、近年轉型效益浮現下，前三季稅後純益均衝破 500 億元大關，為史上首見，合計雙虎今年前三季海賺 1022.67 億元，平均開門一天就賺進 5.6 億元。

展望未來，面對第四季產業傳統淡季，雙虎認為，在商用、工控等 IT 面板需求支撐下，營運可望降低受電視等消費性面板跌價影響，估第四季出貨量、整體面板價格都將季減 1 成以內，優於外界預期。

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聯電 Q3 每股賺 1.43 元續創高 Q4 營收可望續創高

晶圓代工廠聯電第三季毛利率較上季大增 5.5 個百分點，達 36.8%，寫 20 年來單季新高，並優於預期，稅後純益 174.6 億元，季增 46.2%，每股純益 1.43 元，續寫寫 2008 年來合併報表新高，前三季每股賺 3.26 元。

展望第四季，聯電毛利率可望較第三季再成長，續衝破近 20 年新高，估達 37-39%，營收方面，法人估將季增 2-4%，續寫新猷；聯電表示，明年產能持續滿載，價格也將向上，預估營收成長將優於產業平均值的 12%。

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聯發科三度上調全年展望 營收估年增 52% 毛利率衝破 46%

IC 設計大廠聯發科 26 日召開法說會，受惠各項業務持續成長，聯發科表示，以第四季營收預估的中位數推算，全年營收將達 4907 億元，上調全年營收年增幅估達 52%，優於先前預估的 45%，也是第三度上調，看好在產品組合持續優化下，毛利率將衝破 46%。

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日月光 Q4 營收估季增逾 1 成續創高 全年將大賺一股本

封測龍頭日月光投控受惠產能利用率維持高檔，加上 EMS 事業回溫，第三季三率三升，毛利率更衝破 20% 大關、創新高，累計前三季純益也已達 7.66 元，超越去年全年的 6.47 元，展望本季，日月光投控認為，受惠封測產能利用率維持高檔、EMS 旺季效益，營收將達全年最高峰，

法人則估，日月光投控第四季營收將季增 10-13%，全年將達 5600 億元，雙創歷史新高，獲利也可望大賺一股本。

大立光首度啟動買庫藏股 上半年盈餘每股配 31 元現金股利

大立光股價面臨 2000 元保衛戰，25 日董事會決議上半年盈餘每股配發 31 元現金股利，以上半年每股純益 61.69 元計算，盈餘配發率 50.3%，此外，大立光也決議，擬在每股 2025-3300 元間買回 1342 張庫藏股，以最高價計算，大立光最多約砸 44 億元銀彈護盤。

大立光 26 日執行首日就進場買進 200 張，每股均價為 2161.33 元，總計花費 4.32 億元，執行率已達 14.9%。

9 月景氣對策分數減少 1 分 燈號仍連八亮紅燈

國發會 27 日公布 9 月景氣對策信號分數，綜合判斷分數為 38 分，較上月減少 1 分，燈號則連八亮出代表景氣熱絡的紅燈，國發會表示，分數下滑主因是去年基期較高，但觀察國內外經濟情勢則持續穩健，反映疫情影響逐步減緩。

展望第四季，國發會指出，國內疫情穩定、管制措施持續放寬，加上政府推出振興五倍券有助內需消費回溫，出口方面，也受惠全球經濟穩健成長、消費性電子新品備貨需求推出，預期國內經濟成長動能將保持穩定，也評估目前通貨膨脹不會影響燈號表現。

瞄準元宇宙商機 臉書宣布改名為 Meta

社群媒體巨擘臉書周四 (28 日) 正式宣布更名為 Meta，反映臉書未來將把營運重心放在元宇宙 (Metaverse) 上 的雄心壯志，而臉書股票代碼也將在 12 月 1 日起從 FB 更改為 MVRS。

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 表示，臉書今日被視為一家社群媒體公司，但在 DNA 中，臉書是一家構建技術來連接人們的公司，而元宇宙正是下一個發展的領域，未來元宇宙將觸及 Meta 構建的每一個產品。

軍公教調薪案拍板 明年加薪 4%

行政院長蘇貞昌周四 (28 日) 拍板明年軍公教調薪案、調薪幅度 4%，將在明年元旦適用，為蔡政府任內第二度替軍公教調薪，也是 25 年來軍公教調薪幅度最高的一次。

行政院表示，考量國內肺炎疫情趨緩，財經指標均上修成長幅度，且民間企業平均薪資及基本工資已有相當成長，為肯定軍公教員工近 2 年來防疫辛勞，依據上述分析結果，決定 2022 年度軍公教人員待遇調升 4%。

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