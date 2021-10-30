台股月線收紅 突破上檔反壓區靠資金「不斷電」

台股 29 日月線、周線同步收紅，法人表示，隨著資金回流電子股，助長大盤多頭氣勢，但金融與傳產則相對疲弱，未來若資金能夠持續「不斷電」，可望帶領指數突破上檔反壓區。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，美國超級財報週與國內法說助陣，加上元宇宙題材發威，電子股回神，激勵台股指數近期一度挑戰站回所有均線，科技股成交比重也大幅回溫至七成之上，若未來正面訊息讓台股「不斷電」，則有望帶領指數持續突破上檔反壓區。

觀察各族群表現，由 PCB 領軍的電子零組件族群上漲 5.89% 位居第一，第二則是受惠疫情趨緩、五倍券發放的百貨類股，10 月上漲 4.45%；至於上半年熱門的運輸、造紙、鋼鐵、玻陶、塑膠、水泥、橡膠等，10 月出現明顯回檔，其中航運股單月就重挫近兩成跌幅。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前台股仍以區間整理格局為主，就經濟基本面來看，包括美國初領失業救濟金數字、或是台灣經濟成長率預測，都有相當程度好轉，儘管仍有供應鏈的短線疑慮，但隨著美國下令解決塞港問題，以及年底消費、聖誕旺季將來臨，美國內需消費市場對於電子終端產品需求仍存在，預料將有助於台灣電子出口業。

富蘭克林華美投信認為，儘管今年第四季市場雜音較多，第四季拉貨與補庫存同時並存，但由於新冠疫情影響漸見淡化，美國市場持續復甦、失業率下滑與消費力好轉，對於台灣出口產業具一定支撐，維持看好電子以半導體 (IC 設計、晶圓代工、封測、設備)、PCB 載板、車用零組件為主，傳產包含運輸 (貨櫃海運、空運)，受惠美國疫情復甦的運動休閒類股。

葉獻文認為，台灣產業樂觀成長趨勢未變，10 月中旬前台股持續反映國際市場雜音與明年企業成長放緩等利空訊息，隨著消化完負面訊息，投資氛圍也開始逐步轉趨樂觀，市場焦點開始轉向電子股新題材、新規格、新應用等作夢行情，另外，今年受到疫情影響的類股與族群，隨著疫情影響逐漸淡去，亦有機會成為明年資金聚焦的成長股。

