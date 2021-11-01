跟隨客戶目標 穩懋董座：力拚2030年達碳中和

全球各國陸續豎立淨零碳排目標，也迫使品牌、供應鏈綠色布局腳步加速，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 董事長陳進財出席論壇時表示，企業社會責任行動晚做不如早做，穩懋也將跟隨客戶，力拚 2030 年達到碳中和目標，現階段從三方向著手，包含掌握原材料、製程、運輸途徑等碳足跡。

陳進財認為，企業在朝向淨零碳排目標前，首先最重要是搞清楚碳足跡源頭，除了原材料，像是製成過程中的水、氣體等排放，以及海空運貨物所產生的碳足跡等源頭，企業必須清楚掌握。

淨零碳排除對品牌、供應鏈帶來龐大壓力，各國政府同樣面臨綠電供應不足挑戰，以台灣為例，現階段多數綠電仍掌握在台電手中，供需嚴重不平衡，陳進財表示，未來不只有購買碳權的問題，如何分配綠電也是挑戰之一。

近期已有不少國家、企業宣示將在 2030-2050 年間達到碳中和、淨零碳排目標，陳進財說，現在公司採購不只要降低成本 (costdown)，也要考量碳中和，穩懋也會盡全力配合客戶需求，在 2030 年達到碳中和的目標，也開始與供應鏈討論購買綠電的事宜。

此外，陳進財也透露，穩懋規劃在南科路竹園區新設的 4 棟新廠房，都將全面導入綠色建築設計。