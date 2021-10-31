〈觀察〉需求續增 高球球具廠將延續訂單

高爾夫球具代工產業受越南疫情解封，第三季出貨趨緊的警報逐漸解除，遞延到第四季的訂單，帶動第四季旺季更忙碌，從目前市場供需來看，明年將迎來一段訂單高於產能榮景，在客戶端需求急切下，成本上揚的壓力可望持續向客戶反映。

2020 年初新冠肺炎疫情爆發，台高爾夫球具代工業者訂單不斷爆增，但出貨端產能也因疫情造成塞港、缺櫃及越南爆發第二波疫情，導致主要供應商明安 (8938-TW)、復盛應用 (6670-TW) 營收受影響。

不過，復盛應用目前接單與產能狀況來看，目前第四季旺季的訂單遠超過產能，供應吃緊狀況也將延續到明年中，並規劃投資建置新產能因應。

明安及復盛應用在越南生產比重高達 40-45% ，在疫情趨緩且產線逐步復工後，迎來第四季的旺季，且明安越南同奈省廠區，繼斥資 2 億元打造第三棟廠房去年底量產後，規劃再興建越南第四棟廠房，並將在 11 月正式進入實質建廠工程；依建置設備和試產等時程估算，最快 2023 年第二季開始量產。

大田 (8924-TW) 江西贛州的生產線，2019 年開始啟動自動化、智能化生產，生產效率及精密度大幅提升，2021 年滿載生產除持續進行生產自動化擴充，並將在原廠區興建 2 棟 5 層樓新廠房，完成後，江西贛州總體產能將提升 40%。

高爾夫屬於戶外運動，參與者並非處於密閉空間，且人身近距離比例不高，是疫情後獲看好的健身項目，去年年中疫情稍緩後各球場陸續開放，推升球具品牌廠銷售及拉貨力道，在品牌球具商庫存原已偏低之下，不斷的補庫存、推新品加強市場行銷力道，期望在增加訂單、推升銷售形成的良性循環。