【葉錦龍專欄】11月可拚台股操作績效

(一) 11 月指數先突破 10 月高而拉回整理

10 月中曾分析過，當大盤指數接近年線時，操作上不應該再悲觀殺低，且另外同時提到近月行情將不易有出色上漲。回首觀察 10 月走勢，年線附近的確有產生支撐，而 10 月指數單月上漲僅 0.31%，大致上這個盤勢還在預期當中進行。

雖然 10 月單月指數僅上漲 0.31%，但 11 月可能有機會改變趨勢而轉強，理由有三：

(1) 7 月之後，台股每月高點指數逐月下降，即 9 月高點不過 8 月高點，8 月高點不過 7 月高點，雖然 10 月最高點 17104 點，也尚無法突破 9 月點高點 17633 點，但 10 月底收盤 16987 點，離 10 月高點僅差 117 點，只要上漲 0.68% 就可來挑戰，一旦突破高點後，即將改變下半年當月不過前月高點的趨勢。

(2) 上市指數小漲 0.68%，但上櫃指數上漲 3.79%，本波上市指數從 16162 點上漲以來，最高來到 17104 點，上漲點數也一度接近千點，但兩個市場月底收盤指數都收在當月相對高點，上市雖小漲，但也留下 825 點長下影線，因此 11 月指數至少是相對抗跌。

(3) 上期分析第四季各月行情表現，在近 26 年中，10 月平均跌幅 2.8%，11 月與 12 月則平均有 1.8% 與 4.3% 漲幅，換言之，第四季當中，10 月份行情相對較不出色，因此 11 月指數漲幅有機會會高於 0.31%。

(二) 留意攻守兼具的二大類股族群

儘管前述 11 月指數有機會改變原先較弱勢的走勢，但預期 11 月初的第一周，指數將因 10 月個股營收佳績表態者而再推升指數高點，但在波段指數上漲約千點，加上 9 日 KD 也進入超買區，同時 18034 點與 17633 點所連接的下降趨勢線已近，指數將在 17200~17400 間見壓力，屆時預期將會出現本波漲多拉回整理，但僅限本波漲多的修正而非弱勢，如同上段所言，11 月行情至少抗跌，所以空手者不妨可利用此拉回時再布局。

至於指數如拉回時，投資人該如何操作？以下將從二點來扼要分析：

1. 上櫃或中型股績優股：儘管上市指數 10 月行情平平，但上櫃卻大漲，雖有部分因素是先前指數跌多，回測年線後反彈，但從 10/14 起到 10 月底，上櫃市場連續上漲 12 天，已超越今年上櫃連漲天數最長的 8 天，由於可能「年度作帳」買盤已動身，投資人不妨可留意上櫃或中型績優股的法人布局動向。

2. 高股息殖利率個股：近期美國與其他國家都有通膨居高不下的情況，而最近國內部分高股息 ETF 也陸續進入除息的階段，迄今表現也還不錯。如元大高股息 (0056-TW) 已於 10/22 每股配息 1.80 元，才經過一周時間，其息值就已幾乎填一半，如不考量相關手續費成本，則週報酬率約 2.62%，換算年報酬率約 136%，這遠比銀行定存的報酬率好太多，可見市場多數投資人仍偏好高股息題材，當指數處高檔時，高股息個股走勢也是不可忽視。