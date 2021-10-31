〈觀察〉強化Fintech戰鬥力 銀行徵才跨產業

又到了銀行招募人才高峰期，除了常態性的行員與儲備幹部徵選外，因應數位金融趨勢，包括具備程式設計、資訊整合等 IT 專長也是銀行爭搶的人才，透過跨人才招募強化 Fintech 的動能。

金融科技蔚為趨勢，銀行除了積極開發新產品與服務外，對於科技人才也有迫切需求，為壯大數位服務量能，銀行近年徵才策略除了鎖定行員、儲備幹部等金融專業人才外，近年來也陸續從科技業挖角高手，現在更將科技專業列為徵才新重點，包括具備 Java 程式與 APP 程式等專長者都是銀行積極招募的對象。

而這波金融科技發展，在新冠肺炎疫情衝擊下，因應防疫需求更把網路線上交易推上最高峰，根據「iThome 2021 CIO 調查」，疫情爆發後高達將近七成企業執行長坦言比過去更重視 IT 人才培養，其中金融業對於 IT 人才養成比重更高達 86%，甚至比科技業高出 10 個百分點，反映金融業對於資安的高要求與求才若渴的想法。

以華南銀行為例，今年的徵才就特別著重科技專才招募培養，包括專案管理、Java 程式設計、APP 程式設計及資訊系統整合擴大招募，盼能透過專業人力擴充，建置更完善強大的後勤系統。

不僅對外招兵買馬找高手，銀行也積極鼓勵自家員工自我提升，祭出年資升等為誘因，鼓勵員工考取 PMP/SAS/MCSA 等資訊人才所需的國際證照，藉以快速累積積分並提高升等機會，朝具備最佳資訊技術與解決方案能力的「專業職主管」邁進，精進自身專業技能。

此外，為了讓新進人員更快融入企業文化，部分銀行也特別規劃 Mentor 師徒制，以華南銀行來說，只要是新進人員都會安排資深前輩協助工作業務協助與經驗傳承，同時規劃完整的教育訓練，透過各式實務課程參與，及外部進修課程等，以提升 IT 人員專業技能。