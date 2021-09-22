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製造業景氣熱 8月徵才人數月增25%

鉅亨網新聞中心
製造業景氣熱 8月徵才人數月增25%。(圖：AFP)
製造業景氣熱 8月徵才人數月增25%。(圖：AFP)
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製造業徵才勞動市場勞動部人才景氣

勞動部勞動力發展署今 (22) 日公布統計，今年 8 月各公立就業服務機構新登記求才人數 11.5 萬人，求供倍數 1.61 倍，勞動市場逐漸回溫，其中，製造業徵才多達 5 萬人，月增近 25%，景氣不受疫情衝擊。

根據勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，8 月各公立就業服務機構新登記求才人數 11.5 萬人，月增 21.84%，且平均每一位求職者有 1.61 個工作機會，月增 0.32 個，顯見國內勞動力市場已逐漸復甦，並提高徵才需求。

發展署指出，受惠於主要國家推動振興經濟政策，全球需求上升，帶動台灣製造業出口、外銷訂單等數據強勁成長，製造業 8 月徵才人數達 5 萬人，月增 24.92%，年成長 10.29%。

根據台灣經濟研究院公布的 7 月製造業景氣概況，景氣燈號已連續三個月呈現代表景氣揚升的黃紅燈，其中，紡織業、橡膠製品製造業及塑膠製品製造業的出貨、市場需求暢旺。

 為促進勞雇雙方媒合，發展署已推出安穩僱用計畫，希望藉由獎勵機制提升就業機會，雇主提供工作機會將可獲得僱用獎助，全時工作最高獎助金額達 3 萬元，部分工時最高獎助金額達 1.5 萬元。而待業民眾經公立就業服務機構推介並受僱時，則可以獲得就業獎勵津貼，全時工作最高獎勵金額達 2 萬元，部分工時最高獎勵金額達 1 萬元。

發展署提醒，安穩僱用計畫須於今年 9 月 30 日 (含) 前完成僱用並加保，才能符合申請資格。發展署表示，求才人數於 7 月至 8 月間持續上升，就業市場的回溫直接反映在人力需求上，鼓勵民眾可以趁機把握機會。

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