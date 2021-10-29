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〈世芯法說〉Q3獲利季減7% 每股賺5.12元 北美客戶Q4量產

鉅亨網記者魏志豪 台北
世芯-KY示意圖。(擷取自官網)
世芯-KY示意圖。(擷取自官網)
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世芯-KYASICNRE中國飛騰北美7奈米

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (29) 日召開法說會，並公布第三季財報，稅後純益 3.6 億元，季減 7.46%，年增 55.17%，每股稅後純益 5.12 元，已連三季獲利超越半股本，累計前三季已達 16.34 元，超越去年全年 13.64 元。

展望第四季，世芯看好，北美客戶 7 奈米 AI 晶片上季已完成送樣，本季將開始進入量產階段，另一北美晶片客戶的 7 奈米 AI 晶片同樣本季開始貢獻營收，預期在手的 3 個北美客戶的 7 奈米晶片將是明年營收的主要成長動能。

世芯第三季營收 25.58 億元，季減 6.17%，年增 27.96%，毛利率 32.21%，季減 1.79 個百分點，年增 0.71 個百分點，營益率 16.61%，季減 1.3 個百分點，年增 2.68 個百分點，稅後純益 3.6 億元，季減 7.46%，年增 55.17%，每股稅後純益 5.12 元。

世芯前三季營收 79.43 億元，年增 53.87%，毛利率 34.21%，年增 1.14 個百分點，營益率 17.8%，年增 3.3 個百分點，稅後純益 11.37 億元，年增 90.13%，每股稅後純益 16.34 元。

世芯第三季受惠中國大客戶量產營收貢獻，帶動整體營收優預期，既有客戶及新客戶的的設計項目也持續增加，並贏得中國客戶的新案件，毛利率下滑則因高毛利產品比重下降。

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