迎接台股末升段行情！

本週週 K 線出現第四根紅 K 棒，週 KD 果然再次呈現黃金交叉且週量為 10 月最大量，下週若能重回季線將再向半年線叩關 (目前在 17103 點)！從波浪理論來看台股目前位於第四波回檔洗盤波，預計 11 月隨時將展開第五波末升段行情！通常我們稱之為邪惡的第五波，雖然歷經時間短漲幅卻往往會超出市場預期！

個股部份如果飆股不能於起漲點即買好買滿，將眼睜睜的看著他一路飆漲！所以一旦放量突破整理型態時就必須勇敢切入！像是大眾控 (3701-TW) 在歷經兩週的震盪整理後，於 10/29(五)帶量突破對稱三角形整理型態即力鎖漲停！大眾控為控股公司旗下公司主要經營工業電腦、車電、綠能產業，8 月 EPS：0.32 元達 Q2 獲利的 74%，9 月營收 9.9 億＋40％再創歷史新高。

做 ABF 載板與 BT 載板的南電 (8046-TW) 於 10/27(三)放量突破整理型態，於 10/29 也逆勢大漲再創歷史新高！屬於蘋概股由於 AirPods 3 改設計南電 (8046-TW) 將直接受惠！Q2 EPS：3.6 元較去年同期大幅成長 179%！三大法人於 10/29 聯手大買 2595 張。

電子股於 10/27(三) 即領先大盤突破半年線，接下來主流電子股若能表態續攻，大盤將再向半年線叩關 (目前在 17103 點)！重點在於能否選對 Q3 財報亮麗且 Q4 營收還會再創新高且投信、外資的績優電子股。

像是全球第一大電子紙製造商元太 (8069-TW)，投信與外資於 10 月以來同步大幅買超，籌碼面有利於股價持續走高！其大客戶亞馬遜日前推出三款電子書閱讀器，所以所生產的彩色電子紙顯示器已供不應求，此外由於訂單遞延 Q4 營收將呈兩位數成長再創 8 年新高可特別留意。

此外 NAND Flash 控制 IC 大廠安國 (8054-TW) 於 10/29 開盤跳空第 2 支漲停！因為神盾 (6462) 於 10/8 宣佈斥資 7.94 億認購安國私募 22.1％股權可謂強強聯手！而安國也於 10/15 公告取得迅杰私募 8000 張，以迅杰減資後參考價計算價差高達 25%！可把握拉回量縮買點。

此外電源管理 IC 設計公司的通嘉 (3588-TW) 預估第四季營收仍將再創單季歷史新高，也可特別留意。

如果您想領先掌握盤前財經新聞、盤中飆股訊息、盤後影音解盤和技術面教學，請透過以下連結將我們加入好友：

歡迎加入李健明分析師 Telegram：@ntu999

https://t.me/ntu999



【非凡贏家】LINE ID: @ntu999

https://line.me/R/ti/p/%40ntu999



《非凡贏家》盤後影音節目

https://youtu.be/hgO2ahQ_FRY

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險