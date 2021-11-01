不開刀三個月讓突出腳骨回正、走路不再痛！中醫師：走對路等同腳底按摩

文／早安健康編輯部

劉昱呈中醫師點開一部影片，是一位病患走路的影片。從正面看、從背面看，看起來跟一般人走路沒有兩樣。「你再看仔細一點。」他用慢動作把走路的影片再放一次，好像在看犯罪電影一樣，「就這裡，有沒有？」

人類天生就不是設計用來坐著的

研究痛源的同時，劉醫師也對步態很有心得，因為痛跟步行的姿勢大大有關。

他說：「人的腳掌各有 26 節骨頭，為什麼會需要這麼多呢？因為人類走路就是設計以最效率的方式來移動。為什麼要有效率？因為要把珍貴的能量都留給大腦。大腦的耗氧量是身體其它部位的 16 倍，人類在演化過程中，下半身的設計是用來省力、省能量的，這樣大腦才能利用資源，以稱霸地球。所以腳掌才需要這麼多骨頭。有些人去腳底按摩說很舒服，其實走對路就有一樣的效果。」

萬一走路會不舒服，除了姿勢可能錯誤，還有因為長久開車、久坐等社會演化而造成身體上的變化。

劉醫師說，「你在走路的時候會感覺有意識嗎？為什麼不會跌倒？怎麼知道要控制那一條肌肉？因為人體的設計很神奇，這些資訊都存在脊椎。每個人的走路方式跟指紋一樣獨一無二，所以病患報到時，我一定先看他的走路姿態，就能知道他出了什麼問題。」

簡單說，走路就是人類生存的基本模式，是最初、最後與最棒的功能。不能走，一切都會失去希望。

若是中風不能移動的病人，就得趕緊找回走路的能力。劉醫師說，中風的病人若還能動，走路通常都是歪斜、不自然的狀態，這時就要重建肌肉張力。

因為大腦是「對側控制」，當右腦中風，是左腳動不了、左腦中風是右腳動不了。但老天爺有留一條後路，因為對側控制了 90% 的作用，還有 10% 的機會，透過良好的訓練就可以恢復！

舟狀骨凸出一定要開刀？她靠走對路恢復正常

再回來看兩個因為走路方法錯誤的個案。

第一個是走路會痛，腳掌舟狀骨明顯凸出一塊的女生。「一般人看她很正常，沒什麼問題。但她凸出的舟狀骨，有些醫師認為必須透過手術切除解決，病患因為擔心所以來詢問其它可能。」

於是劉醫師請她錄一段走路時會痛的影片，正面、背面都要。他像打擊犯罪一樣的仔細看，才一下就看出問題。「她走路時的腳掌壓力沒有平均釋放。」這樣也看得出來？劉醫師點頭，他脫下鞋子當場說明正確的姿勢。

這位個案因為是久坐族，久坐會造成許多該穩定身體的肌群逐漸「失憶」，所以走路姿勢長期壓迫到腳掌。病患耐心接受劉醫師的動作指導後，改用正確的方式走路並同時訓練臀中肌。3 個月疼痛隨著凸起的骨頭逐漸消失了！

治療舟狀骨突出

成因：腳部內緣停留的時間太久，壓力無法平均分散開，就形成壓迫到該處的骨骼

治療方法：

放鬆協助小腿走路的腓骨長肌 因為腳跟抬起來太高，腳落地時壓力太大，所以治療腓骨前（短）肌，讓其放鬆 訓練臀中肌，讓患者提升側邊支持力的不足

劉昱呈中醫師簡介

曾任齊恩中醫診所、東門中醫診所主治醫師、中華針灸醫學會針灸專科醫師

Movementlinks spicialist 動作連結國際認證專家、EIM 國際認證醫師、長者衰弱運動處方專業培訓種子人員

原文引自：正確走路等於腳底按摩！走對方法錯位骨頭免除開刀、自動歸位

來源：《早安健康》11 月號

更多精彩內容請至 《早安健康》