快走好處意想不到！「飛躍的羚羊」紀政為瘦身健走，意外治好20年尿失禁

文／早安健康編輯部

曾是世界上跑最快的女性，紀政曾被選為亞洲最偉大的運動員、跑步女王，是台灣第一位奪得奧運獎牌的女運動員，也曾是 6 項田徑運動世界紀錄保持人。其中 100 公尺與 100 公尺跨欄與 400 公尺全國記錄，51 年來現在竟無人能破，是台灣田徑史上保持最久的記錄。被稱為飛躍的羚羊、黃色閃電，中年以後開始健走，她說：「走路是世界上最完美的運動。」

然而這位跑步女王卻在產後飽受尿失禁之苦長達 20 年！

當媽媽就要忍受尿失禁？

1997 年知名藝人白冰冰，受邀代表台灣參加隔年的日本長野冬季奧運的聖火傳遞活動，「她擔心 3 公里的聖火傳遞任務跑不好，就來找我，問我能不能指導她該怎麼正確的跑步。」紀政說。

她是台灣奧運史上第一位摘金的女性，還曾主辦過 4 屆台北馬拉松，當然最有資格指導。於是她陪著白冰冰以慢跑的方式鍛鍊了一個月。然後有一天，很少看電視的她，看到新聞報導了她與白冰冰的畫面，當年 53 歲的紀政看到電視上的自己嚇了一跳，原來我這麼胖喔？曾經是運動選手的她再次燃起挑戰自己的體育魂。

於是她無師自通決定用快走的方式來減重。每天在跑步機上先暖身 10 分鐘，再以每小時 7 公里的速度快走 50 分鐘，半年就成功瘦下 20 公斤。最胖時的體重曾高達 78 公斤，但瘦下來的好處她最開心的不是身形變好了，而是意外解決困擾她 20 年的尿失禁問題。

「做媽媽的樂趣就是要同時忍受尿失禁。」

紀政說當年在美國生完大女兒時，她的好朋友語重心長的跟她這麼說，單純的她當時被這句話制約了，「這應該是每個媽媽都會有的困擾吧？所以我也沒有特別去諮詢醫生的意見，就這樣一晃 20 年，一直到健走後發現，怎麼尿失禁的問題好了！」紀政開心的大笑，如果當年的閨密也能早點知道健走的好處，就不用這麼辛苦了！

其實有產後尿失禁問題的媽媽不在少數，包括 SHE 的團員 Ella 陳嘉樺，也在產後 3 年還飽受尿失禁的困擾，最後是以手術解決。

根據統計，懷孕中與產後婦女尿失禁平均發生率為 40%，美國研究發現應力性孕期尿失禁最高的盛行率為 60%，其中高達 55% 在產後仍會存在！（應力性尿失禁，與用力動作有關，如打噴涕會漏尿）

因為生產時會對骨盆產生擴張與拉扯作用，造成尿道附近的神經與肌肉受到壓迫而產生尿失禁。俗稱的凱格爾運動（骨盆底肌運動）可以預防與改善 3 成的漏尿現象，但若產後 3 個月內還是沒有改善，務必請教專業醫師。

紀政小檔案

現任中華民國無任所大使、總統府國策顧問、希望基金會創辦人。世界級運動員，也是台灣奧運史上第一位女性銅牌得主，曾為多項田徑運動世界紀錄保持人，迄今仍有 3 項全國紀錄 51 年來無人能破。

原文引自：飛躍的羚羊紀政改用快走，瘦身 20 公斤、治好 20 年尿失禁

來源：《早安健康》11 月號

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