遠離中風、血糖、血脂危機！這樣走路還能重啟長壽基因

文／早安健康編輯部

國人不健康餘命高達 8.4 年，以中風是導致殘疾（如行動不便）與死亡的主要原因，許多長輩最害怕的就是無法行動自如，需要人照顧。日本統計的不健康餘命影響最大的第一名就是中風，死亡率不是最高但後遺症卻是最多！

走路降血糖、降血壓與降低 66% 的中風機率

只要每天走 1 小時，就能預防中風。

英國倫敦大學的一項大型研究，找來居住於英國各城鎮，共 3500 名年齡界於 60～80 歲的男性，在 10 年裡發現了走路與中風的機率。

每週走 8～14 小時的人，與每週僅走 0～3 小時的人相比，中風機率降低了 1/3。若每週超過 22 小時的人，則更降低 2/3 約為 66% 的中風機率。

衛福部說，90% 的中風都跟這 5 個危險因子有關：

高血壓：幾乎一半的中風都跟高血壓有關 高血脂：超過 1/4 以上的腦中風患者有壞膽固醇（低密度脂蛋白）過高的問題 糖尿病（高血糖）：增加中風機率 心律不整：9% 的中風與心律不整與其它心臟疾病有關 肥胖：1/5 的中風患者有肥胖的問題

美國糖尿病教育者協會說，不需要跑馬拉松來鍛鍊，散步、游泳跟孫子玩都可以降血糖。不論是 45 歲或是 95 歲，都能從中受益。但若要天天都得做得到，步行應該是最簡單的作法。

一位很年輕就得到糖尿病的美國專欄作家亞當布朗，將自身對抗糖尿病寫成指南，暢銷百萬冊。他在親自測試了走路前、後的血糖差異，結果他平均每天只花 14 分鐘，散步前後的血糖值比對之下，平均下降了 12%。

走路掃除血管垃圾，走出好膽固醇

大陸的養生達人林正，曾與其弟內科醫師林青共同出版「走路是養生之王」一書中提到，他在 2008 年被診斷為冠心病，動脈粥狀硬化情況嚴重，導致右冠狀動脈開口處狹窄程度達 80%，醫師勸他要裝心臟支架，但他想要用其它方法試試看能不能有所改善。

他在得知走路能改善這個問題後，開始每天走路至少 1 小時，距離是 4500 公尺。同時他也有服用藥物，嚴重的心絞痛得到緩解，原本跟醫師約定好一年後若沒有改善，就得裝支架的他，一年後右冠狀動脈的狹窄處竟從 80% 改善為 45%，當下醫師就說不用安裝支架了，他欣喜萬分。在走路一年後，俗稱壞膽固醇的低密度脂蛋白，降低了 42% 之多！而好膽固醇（高密度脂蛋白）也上升了 20%。他持續的走 6、7 年後再測，高密度脂蛋白已回到正常的健康標準。

8 千步再加這個動作 2 個月，啟動沉睡的長壽基因

中之條的黃金健走法，有一個與世界研究不謀而合的發現，當你走到 8 千步，外加 20 分鐘的中強度運動後，就能啟動每個人體內都有的長壽基因。美國麻省理工學院的葛蘭特博士，發現人體內有 7 種會製造「去乙醯酶」酵素基因，這種酵素能在人體內防止細胞受損，影響熱量生成。後經瑞典卡羅琳斯卡醫學院證實，每天進行 20 分鐘的中強度運動，並持續 2 個月就能啟動這種基因。

但要特別留意，一定要持續走 2 個月才會啟動，且更妙的是，只要休息超過 2 個月，這種基因又會再度沉睡……。

原文引自：走路降血壓、血糖，降 66％中風機率！2 個月啟動長壽基因

來源：《早安健康》11 月號

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