空汙嚴重不如不運動？你可能要重新思考了﹗新發表於 2021 年 8 月份加拿大醫學協會期刊（CMAJ）的研究檢視 38 萬多名台灣成年人，發現無論人們所處地區 PM2.5 暴露程度高或低，即便是在空氣污染嚴重的區域，相較於久坐不出門活動的人，規律運動仍可以降低因為自然原因過早死亡的風險。

研究發現：久坐不動比空氣汙染可怕！ 規律跑步的好處大過空汙健康風險

空氣污染的影響

台灣空氣中 PM2.5 的平均濃度有越來越高的趨勢，而每年台灣罹患肺癌的人數也節節攀升，空氣汙染是刻不容緩的議題。空汙來源分為境內和境外，境內包括交通運輸排放廢氣、火力發電、鋼鐵與石化等高污染產業工廠排放；因為空汙無邊界的特性，即便不是「本地製造」，也可能受到遠方其他地區的波及。那麼當空氣灰濛濛，我們該出去跑步還是不出去呢？

當然，將大量汙染吸入你的身體絕對不會有益處﹗據世界衛生組織（WHO）指出，PM2.5 因為可穿透肺部並進入血液，會增加罹患心血管、呼吸系統疾病以及癌症的風險，對健康影響甚大。但前述研究團隊發表於 CMAJ 的最新研究顯示，即便在汙染嚴重的地區，與久坐不運動相比，運動訓練的好處仍大於空氣污染對身體的風險，可以降低自然原因過早死亡的風險（不過接觸污染的時間還是越短越好）。

發表於 2021 年 8 月份 CMAJ 的研究

研究方法

研究人員檢視了 2011-2016 年 15 年間，居住於台灣 38 萬 4130 名 18 歲以上成年人的體檢紀錄以及活動水平（此區 PM2.5 濃度平均是世界衛生組織建議限值的 1.6 倍），並追蹤參與者至 2019 年 5 月底，同時從台灣政府的死亡登記資料獲得了重要數據。

此研究目的在了解規律訓練和長期暴露於顆粒物環境對自然死亡風險的影響。在暴露於汙染程度上，研究團隊將參與者們體檢當年與上一年，共兩年間暴露的平均濃度分為以下類別（空氣污染濃度以 µg/m3 或每立方公尺空氣中的微克數微單位）：

低：< 22.4 µg/m3

中：22.4-26.0 µg/m3

高：≧ 26.0 µg/m3

同時，參與者的活動水平也被分配到與其報告的代謝當量（MET）對應的類別，包括以下：

不活動（0 METs）：相當於安靜地坐著。

中度活動（0-8.75 METs）：以每公里配速約 7:30 或更慢的速度跑步。

高度活動（高於 8.75 METs）：比每公里配速 7:30 快的速度跑步。

研究結果

結果可想而知，那些同時進行高度運動和低汙染暴露程度的人表現最好，但無論 PM2.5 的暴露程度如何，人們都可以通過訓練降低早逝風險。

研究作者、香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院副教授 Xiang Qian Lao 博士說明：「我們發現自然死亡風險與規律訓練水平呈負相關；與暴露在空氣污染中的程度呈正相關。」在 PM2.5 暴露量高的一群人中，與久坐不動的人相比，中度和高度運動的人分別降低 16％ 和 33％ 早逝風險。在 PM2.5 暴露量中度的一群人中，進行中度和高度運動的人比久坐不動的人分別降低 13％ 和 29％ 早逝風險。至於在 PM2.5 暴露量低度的人中，進行中度和高度運動的人比久坐不動的人分別降低 19％ 和 41％ 早逝風險。

研究人員也在美國、丹麥和香港等地區開展了幾個小規模補充性研究，亦驗證了上述結論。

久坐不動 ©YouVersion on Unsplash

空氣汙染和缺乏身體活動都是全球正在面臨的重大公共衛生挑戰。空氣汙染是與健康相關的疾病中第五大原因，2017 年全球有 490 萬人因此死亡；而缺乏身體活動是全球第四大死亡風險因素，2012 年全球有 530 萬人因此死亡。值得欣慰的是，如果你一年裡大部分時間身在空氣品質不佳的地方，你仍能選擇適合的時間每天跑步運動，這仍然對你的健康有益。

資料來源／Runner's World, CMAJ, 綠色和平

責任編輯／Dama

來源：《運動星球》

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