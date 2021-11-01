最佳女性CEO 15強出爐 掌握產業動態與趨勢

ESG 已成為全球新顯學，強調多元包容的女性治理愈來愈受重視，《哈佛商業評論》進行台灣第一份「最佳女性 CEO」調查，選出上市公司女董事長 15 強、上櫃公司女董事長 5 強，身份橫跨家族成員、創辦人、專業經理人，包括環球晶 (6488-TW) 徐秀蘭、巨大 (9921-TW) 杜綉珍等，這些女企業家瞄準產業動態也與市場大趨勢吻合。

聯合國 2015 年推出 SDGs 17 項永續發展目標起，帶動全球企業界全面迎向 ESG (環境、社會、公司治理) 永續發展，其中一項就是強調性別平等，增強婦女權能。然而，經濟部資料顯示，儘管目前台灣中小企業中已有 37% 是女性負責人，但在上市櫃公司中，女董事長的比例仍偏低，在超過 1700 家上市櫃公司中，共 123 位女性董事長，比例不到 8%。

《哈佛商業評論》針對這些公司的市值成長率、累計年度 ROE、平均年度 EPS 等三項指標，在上市公司女董中評選出 15 強，包括潤泰全球王綺帆、特力李麗秋、巨大機械杜綉珍、總太翁毓羚、震旦行袁蕙華、帆宣高新明、碩天科技郭瑾、勤誠陳美琪、麗豐陳碧華、恒大黃美慧、麗清科技劉美秀、花仙子蔡心心、正隆鄭舒云、大成不鏽鋼謝麗雲。

上櫃公司 47 位女董中，則評選出 5 強，分別為皇田周幼珊、環球晶徐秀蘭、杏一陳麗如、大學光學歐淑芳、閎康科技謝詠芬。

入榜的 20 位堪稱台灣最強女 CEO，行業別遍及橡膠、化學、鋼鐵、汽車、營造、生技、電子業等，以創辦人與家族成員為主。上市公司 15 位中，10 位為家族成員或配偶，占 67%；4 位創辦人或共同創辦人，僅 1 位專業經理人。而 5 位上櫃女董中，有 4 位創辦人，1 位專業經理人。

從本次榜單中，可看出與產業發展的大趨勢吻合，半導體、電動車、自有品牌商品等公司的女董事長紛紛入榜。環球晶是中美晶集團子公司，目前市值超過 3300 億元，董事長徐秀蘭為「併購大王」盧明光栽培的專業經理人，自 2011 年接任以來，持續以併購擴大版圖，至今繳出 1397% 的市值成長率，年平均 EPS 21.6 元。

代表自行車品牌「捷安特」的巨大機械，則是另一種類型。現任董事長杜綉珍是創辦人劉金標的外甥女，2017 年接棒後，帶領巨大去年首度衝破年營收 700 億元大關，EPS 13.19 元也是歷史新高，2019 到 2020 年的營收連續創紀錄，自 2017 年至今，市值成長率為 76.4%、累計年度 ROE 為 59.9％，年平均 EPS 8.8 元。

據政府統計，台灣上市櫃公司女性董事在董事會席次的比例約 13.5%，相較美國的 25% 及英國的 34.5%，還有很大的進步空間。不過，細看企業績效，根據台灣女董事協會 2021 年度《女性治理白皮書》，截至去年，女性治理的上市公司，營收成長家數優於相同產業的比例為 37.2%；EPS 優於相同產業的比例為 56.6%，由此可見女領導者穩定經營的能力。