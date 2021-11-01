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最佳女性CEO 15強出爐 掌握產業動態與趨勢

鉅亨網新聞中心
巨大集團董事長杜綉珍。(圖：AFP)
巨大集團董事長杜綉珍。(圖：AFP)
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女性領導人董事長哈佛商業評論上市公司創辦人經理人環球晶徐秀蘭巨大杜綉珍

ESG 已成為全球新顯學，強調多元包容的女性治理愈來愈受重視，《哈佛商業評論》進行台灣第一份「最佳女性 CEO」調查，選出上市公司女董事長 15 強、上櫃公司女董事長 5 強，身份橫跨家族成員、創辦人、專業經理人，包括環球晶 (6488-TW) 徐秀蘭、巨大 (9921-TW) 杜綉珍等，這些女企業家瞄準產業動態也與市場大趨勢吻合。

聯合國 2015 年推出 SDGs 17 項永續發展目標起，帶動全球企業界全面迎向 ESG (環境、社會、公司治理) 永續發展，其中一項就是強調性別平等，增強婦女權能。然而，經濟部資料顯示，儘管目前台灣中小企業中已有 37% 是女性負責人，但在上市櫃公司中，女董事長的比例仍偏低，在超過 1700 家上市櫃公司中，共 123 位女性董事長，比例不到 8%。

《哈佛商業評論》針對這些公司的市值成長率、累計年度 ROE、平均年度 EPS 等三項指標，在上市公司女董中評選出 15 強，包括潤泰全球王綺帆、特力李麗秋、巨大機械杜綉珍、總太翁毓羚、震旦行袁蕙華、帆宣高新明、碩天科技郭瑾、勤誠陳美琪、麗豐陳碧華、恒大黃美慧、麗清科技劉美秀、花仙子蔡心心、正隆鄭舒云、大成不鏽鋼謝麗雲。

上櫃公司 47 位女董中，則評選出 5 強，分別為皇田周幼珊、環球晶徐秀蘭、杏一陳麗如、大學光學歐淑芳、閎康科技謝詠芬。

入榜的 20 位堪稱台灣最強女 CEO，行業別遍及橡膠、化學、鋼鐵、汽車、營造、生技、電子業等，以創辦人與家族成員為主。上市公司 15 位中，10 位為家族成員或配偶，占 67%；4 位創辦人或共同創辦人，僅 1 位專業經理人。而 5 位上櫃女董中，有 4 位創辦人，1 位專業經理人。

從本次榜單中，可看出與產業發展的大趨勢吻合，半導體、電動車、自有品牌商品等公司的女董事長紛紛入榜。環球晶是中美晶集團子公司，目前市值超過 3300 億元，董事長徐秀蘭為「併購大王」盧明光栽培的專業經理人，自 2011 年接任以來，持續以併購擴大版圖，至今繳出 1397% 的市值成長率，年平均 EPS 21.6 元。

代表自行車品牌「捷安特」的巨大機械，則是另一種類型。現任董事長杜綉珍是創辦人劉金標的外甥女，2017 年接棒後，帶領巨大去年首度衝破年營收 700 億元大關，EPS 13.19 元也是歷史新高，2019 到 2020 年的營收連續創紀錄，自 2017 年至今，市值成長率為 76.4%、累計年度 ROE 為 59.9％，年平均 EPS 8.8 元。

據政府統計，台灣上市櫃公司女性董事在董事會席次的比例約 13.5%，相較美國的 25% 及英國的 34.5%，還有很大的進步空間。不過，細看企業績效，根據台灣女董事協會 2021 年度《女性治理白皮書》，截至去年，女性治理的上市公司，營收成長家數優於相同產業的比例為 37.2%；EPS 優於相同產業的比例為 56.6%，由此可見女領導者穩定經營的能力。

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