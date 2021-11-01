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iKala擴大雲端服務版圖 亞馬遜成新合作夥伴

鉅亨網記者劉韋廷 台北
iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉。(圖:iKala提供)
iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉。(圖:iKala提供)
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iKala亞馬遜GoogleAI雲端程世嘉

跨國 AI 公司愛卡拉 (iKala) 今 (1) 日表示，看好雲端市場需求持續成長，旗下雲端事業 iKala Cloud 除既有 Google(GOOG-US)服務外，擴大增加亞馬遜 (AMZN-US) 諮詢、導入服務，將進一步延伸雲端服務版圖，同時也規劃進軍日本、香港等海外市場。

iKala 表示，疫情帶動企業加速數位轉型、推升雲端市場需求，根據 IDC 調查，今年台灣公有雲市場規模將成長至 10.57 億美元，年增幅高達 21.4%，凸顯近年企業積極優化雲端部署策略。

iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉表示，過去一年在疫情意外帶動下，遠距辦公、教學市場成為 iKala Cloud 主力成長動能，相關雲端需求成長近七成，也看到企業數位轉型需求與日俱增，因此 iKala Cloud 將在年底加入亞馬遜 AWS 服務，擴大雲端服務能量。

展望未來，iKala 指出，將以多雲服務、自有產品、海外市場作為雲端策略三大布局方向，強化布局雲端事業，鎖定零售電商、遊戲、媒體、製造、金融等產業客戶打造現代化雲端 IT 架構，並實現數據化商業模式。

在海外市場方面，iKala 今年也已在日本設立辦公室，預計將以台灣作為立基，逐步在日本、香港市場提供落地服務。

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