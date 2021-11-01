小鵬10月交車數連二月破萬 年增233%

週一 (1 日) 小鵬汽車 (XPEV-US) 公布 10 月份電動車總交車數達 10,138 輛，年增 233%，9 月份年增率則為 199%，小鵬汽車已連續兩個月交車數突破萬台。今年前十個月的電動車交車數則為 66542 輛，年增率 289%。截至今年 10 月底，小鵬汽車歷史累計交車數量則突破 10 萬輛。

受到汽車晶片不足的影響，部份零組件供應量銳減，小鵬汽車為了不讓銷售量成長幅度急速下滑，採取「減配交付」的策略，意即在不影響安全性的前提下，配備不足的車輛仍先交車，等待零組件到貨，再請車主回廠安裝。

如小鵬汽車為剛開始交車的 P5 車型採取先交車後補裝雷達的方案，並計劃在 2022 年 3 月底開始分批啟動雷達補裝。

晶片不足的狀況在汽車產業內已持續數個月，從 3 月份發生的瑞薩火災，到 9 月份馬來西亞疫情失控，這兩大意外的災難性事件加深車用晶片緊缺的情況。汽車晶片短缺，帶來的最直接影響是汽車產銷量均遇阻。

為了挽救持續下滑的銷售量，各大車廠開始想各種方式以降低對晶片的依賴，進而讓產銷數據看起來不至於太難看。

網路汽車平台蓋世汽車（Gasgoo）曾對如何看待車廠減少配備以因應晶片不足的做法做過調查，調查結果顯示，在參與調查的 1500 多人中，有 51% 的受訪者同意車廠減少配備，其中最能被接受就是先交車後再補裝配備。此外，針對汽車內觀等與安全性無關的配備，多數受訪者偏好減配降價。

